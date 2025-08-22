Ba Lan thừa nhận không phát hiện UAV xâm nhập không phận

Các đơn vị phòng thủ Ba Lan duy trì trạng thái trực chiến, nhưng không phát hiện UAV nghi của Nga bay vào không phận trong đêm 19/8.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ngày 20/8 cho biết một "máy bay không người lái (UAV) của Nga" đã phát nổ trên cánh đồng ngô ở làng Osiny, cách biên giới với Ukraine khoảng 100 km. Vụ nổ không gây thương vong, song làm vỡ cửa sổ một số ngôi nhà gần đó.

Trong cuộc họp báo ngày 21/8, các quan chức Ba Lan nhận định UAV đã xâm nhập không phận nước này trước đó hai ngày. Video trích xuất từ camera an ninh gần hiện trường cho thấy ánh chớp và tiếng động, được cho là UAV phát nổ, lúc 22h58 ngày 19/8.

Ba Lan thừa nhận không phát hiện UAV bay vào không phận Vụ nổ được cho là do UAV Nga gây ra tại miền đông Ba Lan đêm 19/8. Video: X/Pawel Sokala

Tướng Dariusz Malinowski, phó lãnh đạo Bộ tư lệnh tác chiến quân đội Ba Lan, cho biết vào thời điểm UAV xâm nhập vùng trời nước này, hệ thống phòng không đã được đặt trong tình trạng báo động vì Nga tập kích Ukraine.

"Hệ thống phòng không của Ba Lan chuyển cấp báo động từ 20h ngày 19/8. Toàn bộ hệ thống cảnh giới đã được kích hoạt. Các lực lượng và khí tài phòng thủ tên lửa đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Một trực thăng vũ trang Mi-24 cũng tuần tra khu vực phía đông giáp với biên giới Ukraine", tướng Malinowski nói.

Tuy nhiên, quân đội Ba Lan hạ cấp báo động và thu hồi lệnh trực chiến lúc nửa đêm, do không phát hiện tình huống bất thường hay mối đe dọa nào. Họ chỉ biết thông tin về vụ UAV xâm nhập vùng trời vào hôm sau.

"Chúng tôi nhận được thông tin về vật thể phát nổ rất gần Lukow vào buổi sáng. Điều tra sơ bộ cho thấy UAV bay rất thấp để tránh bị radar phát hiện, bản thân nó cũng được ứng dụng nhiều biện pháp để hạn chế nguy cơ lộ diện", tướng Malinowski nói.

Tướng Malinowski nói rằng giới chức chưa xác định được UAV nhắm mục tiêu vào Ba Lan hay bay lạc, nước này cũng chưa công bố dữ liệu đường bay của phi cơ. UAV phóng từ Nga cần bay qua Belarus hoặc Ukraine để vào không phận Ba Lan.

Động cơ UAV trên cánh đồng ngô ở làng Osiny, Ba Lan, ngày 19/8. Ảnh: 7DNI

Các đội tìm kiếm đang tiếp tục thu thập mảnh vỡ. Thông tin ban đầu cho thấy UAV có đầu đạn với chế độ tự hủy, có thể là phi cơ mồi bẫy. Nga thường triển khai UAV tự sát tầm xa dòng Geran-2 tấn công mục tiêu và phi cơ mồi bẫy để đánh lừa phòng không Ukraine, trong đó có mẫu Gerbera với hình dạng gần giống Geran-2 và mang đầu đạn nhỏ hơn.

Giới chức Nga chưa bình luận về cáo buộc của Ba Lan.

Sau khi xung đột Ukraine bùng phát, tên lửa của hai bên từng vài lần bay vào không phận Ba Lan. Phần lớn trong số này là tên lửa hành trình Nga phóng nhằm vào miền tây Ukraine, các quả đạn thường bay trên vùng trời Ba Lan trong thời gian ngắn rồi quay về phía bên kia biên giới.

Sự việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 11/2022, khi một tên lửa phòng không S-300 Ukraine bay qua biên giới và rơi xuống ngôi làng trên lãnh thổ Ba Lan, khiến hai người thiệt mạng. Ba Lan sau đó thường xuyên kích hoạt hệ thống phòng không, triển khai tiêm kích để ứng phó.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Business Insider)