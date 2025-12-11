Ba Lan muốn đổi MiG-29 lấy công nghệ drone, tên lửa Ukraine

Ba Lan cho biết đang trao đổi với Ukraine về chuyển giao chiến đấu cơ MiG-29 sắp loại biên để đổi lấy công nghệ drone và tên lửa.

"Chúng tôi đang đàm phán với Ukraine về khả năng cung cấp tiêm kích MiG-29, đồng thời thảo luận về chuyển giao công nghệ cho Ba Lan, ví dụ thiết bị không người lái (drone). Sự đoàn kết này phải mang tính hai chiều", Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết hôm 10/12.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ba Lan cho biết ngoài drone, Warsaw cũng đang đàm phán với Kiev về khả năng chuyển giao một số công nghệ tên lửa nhất định.

Theo cơ quan này, Ba Lan muốn tiến hành thương vụ do không thể tiếp tục hiện đại hóa tiêm kích MiG-29 phát triển từ thời Liên Xô và sắp hết niên hạn vận hành. Vai trò hiện tại của phi đội MiG-29 sẽ do tiêm kích F-16 và FA-50 đảm nhận.

Tiêm kích MiG-29 Ba Lan trong cuộc diễn tập của NATO tại thị trấn Lask tháng 10/2022. Ảnh: AFP

"Đây là một phần trong chính sách của NATO nhằm hỗ trợ Ukraine và duy trì an ninh ở sườn đông liên minh", Bộ tổng tham mưu quân đội Ba Lan cho hay, lưu ý rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

MiG-29 là tiêm kích hạng nhẹ thế hệ 4 được Liên Xô phát triển vào thập niên 1970 và đưa vào biên chế năm 1982, có tốc độ tối đa 2.400 km/h, trần bay 18 km và tầm bay 1.430 km.

Dòng MiG-29 cơ bản được trang bị một pháo GSh-30-1 cỡ nòng 30 mm, 7 giá treo vũ khí và thùng dầu phụ, mang được tối đa 3,5 tấn vũ khí gồm tên lửa đối không R-27 và R-73, cũng như nhiều loại bom và rocket.

Vào thời điểm xung đột bùng phát đầu năm 2022, Ukraine có khoảng 50 tiêm kích MiG-29 trong biên chế. Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ước tích ít nhất 33 chiến đấu cơ MiG-29 Ukraine đã bị phá hủy và một số khác bị hư hại. Tổn thất thực tế có thể cao hơn do Oryx chỉ thống kê thiệt hại đã được xác nhận bằng hình ảnh.

Ukraine đã biên chế các dòng F-16 và Mirage 2000 hiện đại hơn, nhưng MiG-29 vẫn được coi là vũ khí giá trị cao đối với không quân nước này. Kiev đang tiếp tục chỉnh sửa để tiêm kích thời Liên Xô có thể mang các vũ khí mới, trong đó có tên lửa diệt radar và bom dẫn đường.

Ba Lan là nước đầu tiên tuyên bố chuyển giao chiến đấu cơ cho Ukraine sau khi chiến sự bùng phát và đã cung cấp tổng cộng 14 tiêm kích MiG-29. Nước này hiện còn 14 máy bay trong biên chế, trong đó có ba chiếc MiG-29UB, phiên bản huấn luyện hai chỗ ngồi.

Ba Lan vẫn đang tích cực sử dụng tiêm kích MiG-29, ví dụ khi làm nhiệm vụ hỗ trợ NATO. Hồi tháng 10, nước này điều chiến đấu cơ MiG-29 giám sát trinh sát cơ Il-20 Nga trên Biển Baltic.

Phạm Giang (Theo Reuters, War Zone)