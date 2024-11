Bà Harris xuất hiện trong chương trình hài kịch sát ngày bầu cử

Phó Tổng thống Harris, ứng viên đảng Dân chủ, tới New York tham gia chương trình hài kịch của đài NBC trước thềm bầu cử tổng thống.

Bà Kamala Harris tới New York trên chuyên cơ Không lực Hai ngày 2/11 sau cuộc vận động tại Charlotte, Bắc Carolina. Theo lịch trình ban đầu, Phó Tổng thống Mỹ sẽ tới Detroit, song các trợ lý thông báo bà Harris có điểm dừng chân ngoài lịch trình khi chuyên cơ đang bay.

Phó Tổng thống Mỹ tới tòa nhà 30 Rockefeller Plaza ở khu Manhattan, nơi ghi hình chương trình hài kịch Saturday Night Live (Trực tiếp tối thứ 7), khoảng ba tiếng rưỡi trước buổi phát sóng trực tiếp và kịp tập dượt nhanh kịch bản. Đây là tập cuối cùng của SLN trước bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5/11.

Trong phần mở đầu của chương trình, bà Harris ngồi đối diện với diễn viên hài Maya Rudolph trên sân khấu mô phỏng hình ảnh phản chiếu qua tấm gương, hai người mặc trang phục, có kiểu tóc, phụ kiện giống nhau.

Bà Harris xuất hiện trong chương trình hài kịch Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và diễn viên Maya Rudolph trong chương trình tại New York ngày 2/11. Video: NBC

"Thật vui khi gặp cô, Kamala. Tôi ở đây để nhắc nhở rằng cô sẽ làm được", bà Harris nói với diễn viên Rudolph. Hai người sau đó trò chuyện và chơi chữ với tên của Phó Tổng thống Mỹ để gây cười.

Bà Harris nói với "Kamala trong gương" rằng cô làm được việc mà đối thủ không làm được, đó là mở cửa. Bà châm chọc việc ông Trump chật vật mở cửa khi lên xe rác tại Wisconsin.

"Hãy giữ Kamala và tiếp tục ala", bà Harris và Rudolph đồng thanh nói, đề cập tới khẩu hiệu "Keep calm and carry on" (hãy bình tĩnh và tiếp tục).

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) và diễn viên Maya Rudolph (trái) trong chương trình tại New York ngày 2/11. Ảnh: AP

Phó Tổng thống Harris rời đi sau phần mở đầu và cho biết bà cảm thấy "thật vui" trước khi lên máy bay rời New York. Khách mời chính của chương trình John Mulaney và ca sĩ Chappell Roan sau đó chuyển chương trình khỏi chủ đề chính trị, không ai đề cập tới kỳ bầu cử sắp tới.

Chương trình SNL phát sóng lần đầu vào tháng 10/1975, các tiểu phẩm thường chế giễu văn hóa và chính trị đương đại của Mỹ. Mỗi tập thường có một khách mời nổi tiếng thực hiện màn hài mở đầu, với cảnh kết là một người nào đó hô lên "trực tiếp từ New York, tối thứ bảy".

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) và diễn viên Maya Rudolph (trái) trên sân khấu chương trình tại New York ngày 2/11. Ảnh: AP

Nhiều chính trị gia Mỹ từng tham gia chương trình SNL, trong đó bà Hillary Clinton xuất hiện vào năm 2008 vào 2016, ông Donald Trump vào năm 2015. Tuy nhiên, việc một ứng viên xuất hiện trong chương trình SNL sát ngày bầu cử hiếm khi xảy ra.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên xuất hiện trên SNL là Gerald Ford trong tập phát sóng tháng 4/1976, chưa đầy một năm sau khi chương trình ra mắt.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Reuters)