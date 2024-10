Bà Harris nỗ lực ghi dấu ấn cá nhân với cử tri Mỹ

Phó Tổng thống Kamala Harris hôm 19/10 mời ca sĩ từng đoạt giải Grammy Lizzo đến khuấy động sự kiện vận động tranh cử của bà tại phòng thể chất trường trung học Western International ở thành phố Detroit, bang chiến trường Michigan, trước khi nhiều người trong số họ đi bỏ phiếu sớm.

Harris bước lên sân khấu, gọi Lizzo là nghệ sĩ "phi thường". Sau đó, Phó tổng thống đặt tay phải lên hông và trêu đùa đám đông.

"Bây giờ, đâu mới là thủ phủ của ngành sản xuất đĩa nhạc?" bà vừa nói vừa mỉm cười. Phó tổng thống dường như ngầm nhắc tới hãng thu âm Motown nổi tiếng, có trụ sở đặt tại Detroit và thuộc Universal Music.

Motown đóng vai trò quan trọng trong việc hòa nhập chủng tộc vào âm nhạc đại chúng với tư cách một hãng thu âm do người Mỹ gốc Phi sở hữu và đạt được thành công vang dội với khán giả da trắng.

Theo giới quan sát, việc nhắc tới những câu chuyện đời thường như âm nhạc khi tiếp xúc cử tri là một phần trong nỗ lực của Phó tổng thống nhằm thể hiện hình ảnh cá nhân khi bà chạy đua để vượt qua một thách thức cốt lõi: Nhiều cử tri nói rằng họ vẫn chưa thực sự biết Harris là ai.

Trong suốt sự nghiệp, Harris luôn tỏ ra thận trọng khi thể hiện bản thân và đã thay đổi lập trường trước một số vấn đề. Việc bà bất ngờ trở thành ứng viên đảng Dân chủ chỉ vài tháng trước ngày bầu cử khiến Phó tổng thống phải vội vã giới thiệu mình một cách chi tiết hơn với cử tri.

Phó tổng thống Harris, người vừa bước sang tuổi 60 hôm 20/10, đã cố gắng không ngừng trong những tuần gần đây để hoàn thiện bức tranh đó bằng cách chia sẻ những mẩu chuyện đời thường, nhằm mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc hơn về tính cách của bà.

Harris khiến một số đồng minh ngạc nhiên khi kể về việc bản thân bà cũng sở hữu súng. Bà kể về công việc rán khoai tây trong thời gian làm thêm tại McDonald's khi còn là sinh viên. Phó tổng thống cũng khoe với cử tri rằng bà sưu tập đĩa than cùng con trai và thích xem đua xe Công thức 1.

Theo cuộc thăm dò gần đây do Wall Street Journal thực hiện tại 7 bang chiến trường, gần 1/5 cử tri cho biết họ cần tìm hiểu thêm về sự nghiệp và lập trường chính sách của Harris. Trong số những cử tri độc lập đặc biệt quan trọng đối với kết quả bầu cử, gần 40% nói rằng họ cần biết thêm về bà.

Các cử tri trẻ tuổi cũng có chung vấn đề. Theo cuộc khảo sát, hơn 1/4 cử tri thuộc thế hệ GenZ nói họ muốn có nhiều thông tin hơn về Phó tổng thống.

Điều này đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với ứng viên đảng Dân chủ, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang tung ra hàng loạt quảng cáo tiêu cực về bà, khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn nước rút.

Ngược lại với Phó tổng thống Harris, cựu tổng thống Donald Trump được cử tri biết đến không chỉ vì nhiệm kỳ trước đây của ông mà còn vì ông là một bậc thầy truyền thông, luôn biết cách đưa mình vào tâm điểm chú ý suốt hàng thập kỷ.

"The Apprentice", chương trình truyền hình thực tế ăn khách của kênh NBC, đã mời Trump làm người dẫn từ đầu những năm 2000 cho đến khi ông bắt đầu tranh cử tổng thống vào năm 2015, củng cố hình ảnh rằng ông là một doanh nhân thành đạt. Ông trùm bất động sản rất thích gây chú ý và không ít lần cho thấy tài năng tạo điểm nhấn bằng những khoảnh khắc không có trong kịch bản.

Harris từng cho biết không phải lúc nào bà cũng thoải mái thể hiện tính cách của mình. "Tôi cảm thấy thật không phải khi chia sẻ về bản thân, điều mà rõ ràng là tôi đang làm ngay lúc này", bà nói với người dẫn chương trình phát thanh Howard Stern trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với người dẫn podcast Charlamagne tha God, Phó tổng thống thẳng thắn thừa nhận vấn đề mà bà đang gặp phải.

"Một số người chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về tôi", bà nói.

Những người chỉ trích cho rằng bà đã quá cứng nhắc suốt chiến dịch tranh cử, đặc biệt là trong những tuần đầu Phó tổng thống bắt tay vào vận động, khi bà nhất quyết từ chối tham gia các cuộc phỏng vấn.

Khi người dẫn chương trình Charlamagne tha God phàn nàn về xu hướng bám sát kịch bản của bà trong những lần xuất hiện trước công chúng, Phó tổng thống phản bác: "Đó là thứ được gọi là kỷ luật".

Vài tuần gần đây, bà đã cẩn thận tiết lộ thêm nhiều thông tin cá nhân hơn. Phó tổng thống nói với chương trình "60 Minutes" của CBS News rằng vũ khí bà sở hữu là một khẩu súng lục Glock và bà thường sử dụng nó ở trường bắn.

Tại một buổi gây quỹ ở Arizona, bà tiếp tục tiết lộ một chút thông tin về phong cách lãnh đạo của mình. "Tôi không muốn những người lúc nào cũng gật đầu răm rắp", Phó tổng thống cho hay.

Đặc biệt, Phó tổng thống tiết lộ tương đối chi tiết về sở thích âm nhạc của bản thân. Trong một buổi trò chuyện trên chương trình podcast "All The Smoke", Harris cho biết rapper Tupac Shakur và Too Short là hai nghệ sĩ bà yêu thích hàng đầu.

Trong cuộc trò chuyện với Stern, Harris gọi album "1999" của nam ca sĩ Prince là tác phẩm "ngoạn mục". Khi nói chuyện với MC Justin Carter từ chương trình "The Shade Room", Harris cho hay bà vẫn giữ liên lạc với Tina Knowles, mẹ của nữ ca sĩ Beyoncé.

"Bà ấy đã ủng hộ tôi suốt nhiều năm", Harris nói.

Kể về niềm đam mê đĩa than với MC Stern, Harris cho biết khi đến bất cứ nơi nào, bà đều cố gắng tới cửa hàng đĩa than ở đó. "Tôi sẽ chọn đĩa cho con trai và mang về tặng nó", bà nói.

Vài ngày sau, Harris dừng chân tại cửa hàng Legenderie Records & Coffee House ở Pennsylvania, nơi bà mua một đĩa nhạc của cố ca sĩ, nhạc sĩ Marvin Gaye.

Không đam mê chơi golf như cựu tổng thống Trump, nhưng Harris gần đây tiết lộ bà thích xem đua xe Công thức 1 cùng gia đình. Tay đua yêu thích của bà là Lewis Hamilton.

Phó tổng thống kể trong một số cuộc phỏng vấn rằng bà có thói quen tập thể dục mỗi sáng, có thể là 30 đến 45 phút trên máy chạy bộ. Bà giết thời gian bằng cách xem chương trình "Morning Joe" trên kênh MSNBC. Harris thích những túi khoai tây chiên Doritos cỡ lớn và thỉnh thoảng nhâm nhi chúng với bia.

Bà Harris xem đĩa của cố nghệ sĩ Marvin Gaye tại cửa hàng Legenderie Records & Coffee House ở Erie, Pennsylvania, hôm 14/10. Ảnh: AP

Sở thích uống bia khiến bà khác biệt với cựu tổng thống Trump và Tổng thống Joe Biden. Cả hai người đều nói không với bia rượu.

Thách thức mà Harris phải đối mặt đã được thể hiện rõ khi bà vận động tranh cử ở Lansing, Michigan, hôm 18/10. Aaron Nowland, chủ tịch tổ chức đại diện cho các thợ điện International Brotherhood of Electrical Workers Local 665, nói rằng 4 năm qua, ông không thấy Phó tổng thống thực sự giao lưu với công chúng.

"Họ có nghe được những gì bà ấy nói mỗi tuần không? Không hề", Nowland cho hay.

Một số người ủng hộ trong đám đông tại Lansing còn lưu ý rằng khi gọi điện thoại vận động tranh cử cho Harris, họ nhận thấy cử tri trẻ tuổi là một thách thức đặc biệt lớn đối với Phó tổng thống, chủ yếu bởi nhóm này hấp thụ quá nhiều thông tin trên mạng xã hội và ít đọc những bài báo chính trị, khiến bà Harris trở nên xa lạ với họ.

Và khác với hầu hết người Mỹ, những người cảm thấy họ hiểu tường tận Trump, Phó tổng thống khẳng định trong một cuộc hỏi đáp cử tri vào tuần trước rằng bà không thực sự biết nhiều về cựu tổng thống.

"Tôi chỉ gặp ông ấy đúng một lần, trên sân khấu tranh luận", bà nói.

Vũ Hoàng (Theo Washington Post, AFP, Reuters)