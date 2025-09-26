Ba giải pháp AI xuất sắc tại AI Awards 2025

FPT AI Agents, AI chấm điểm tín dụng MoMo và VNG Cloud AI Stack vượt qua hơn 70 đối thủ để chiến thắng AI Awards 2025.

Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI Awards 2025 vinh danh các sản phẩm, giải pháp và doanh nghiệp AI tiêu biểu. Hạng mục Giải pháp AI xuất sắc thu hút hơn 70 hồ sơ tham dự và ban giám khảo đã chọn 18 giải pháp vào vòng chung kết để tìm ra Top 3.

Các đại diện nhận giải Top 3 giải pháp AI xuất sắc. Ảnh: GIang Huy

FPT AI Agents

FPT AI Agents là giải pháp của công ty FPT Smart Cloud, cho phép doanh nghiệp xây dựng và vận hành tác nhân đa ngôn ngữ một cách nhanh chóng. Người dùng có thể điều khiển qua giao diện ngôn ngữ tự nhiên, không cần nhiều kiến thức lập trình, với khả năng hỗ trợ tiếng Việt, Anh, Indonesia và Nhật.

Giải pháp tích hợp nhiều công nghệ như GenAI, mô hình ngôn ngữ lớn, học sâu, AI đa phương thức và thị giác máy tính. FPT AI Agents đang được triển khai tại hơn 50 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, phục vụ hơn 12 triệu người dùng, giúp tăng năng suất và giảm chi phí vận hành.

Giải pháp ứng dụng AI chấm điểm tín dụng

Giải pháp chấm điểm tín dụng của MoMo giúp người dùng lần đầu có thể tiếp cận khoản vay hợp pháp với quy trình minh bạch, thay vì dựa vào tài sản thế chấp hay giấy tờ thu nhập. Hệ thống ứng dụng công nghệ máy học và phân tích dữ liệu lớn để đánh giá mức độ tín nhiệm toàn diện và công bằng hơn.

Quy trình xác minh và giải ngân được tự động hóa, được công ty khẳng định chỉ mất từ một đến ba phút, nhanh hơn nhiều lần so với cách truyền thống. Giải pháp được đánh giá mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho nhiều nhóm người dùng chưa được phục vụ đầy đủ, như lao động tự do, tiểu thương, người dân vùng sâu vùng xa, vốn khó vay vốn từ ngân hàng do thiếu tài sản đảm bảo hoặc lịch sử tín dụng.

VNG Cloud AI Stack

VNG Cloud AI Stack là giải pháp giúp doanh nghiệp Việt khai thác sức mạnh AI mà không cần đầu tư lớn vào hạ tầng hay đội ngũ kỹ thuật. Nền tảng gồm ba lớp chính: AI Infrastructure cung cấp hạ tầng tính toán mạnh với CPU, GPU, lưu trữ và bảo mật; AI Platform hỗ trợ thử nghiệm, tinh chỉnh và triển khai các mô hình GenAI, trong đó có mô hình tiếng Việt; và AI Gateway đóng vai trò quản lý tập trung, kết nối nhiều mô hình khác nhau.

Ngoài ra, VNG Cloud AI Stack còn hỗ trợ cách tiếp cận no-code, tức cho phép người dùng không chuyên dễ dàng tạo và triển khai ứng dụng AI. Hệ thống được tích hợp với các dịch vụ đám mây của VNG Cloud, đảm bảo linh hoạt, chi phí tối ưu và dữ liệu an toàn khi toàn bộ hạ tầng đặt tại Việt Nam.

AI Awards được VnExpress tổ chức thường niên từ năm 2022, nằm trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam AI4VN. Qua ba mùa, chương trình vinh danh nhiều giải pháp AI ứng dụng trong giáo dục, y tế, dịch vụ công và thương mại. AI Awards 2025 nhận hơn 160 hồ sơ, gấp đôi so với năm 2024. Các đề cử hợp lệ trải qua vòng sơ loại, bình chọn, đánh giá và chung kết. Hội đồng giám khảo gồm chuyên gia công nghệ, đại diện doanh nghiệp, nhà báo và nhà đầu tư chấm điểm dựa trên mức độ sáng tạo, khả năng ứng dụng, hiệu quả triển khai và tác động xã hội của mỗi sản phẩm.

Bảo Lâm