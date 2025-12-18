Ba chị em ruột của Việt Nam giành HC vàng SEA Games 33 trong nửa ngày

Sau đó, ba chị em Hạnh, Linh, Trang (từ trái sang) lên chụp hình kỷ niệm. Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có ba chị em giành HC vàng trong cùng kỳ SEA Games. Phạm vi Đông Nam Á từng có ba chị em nhà Quah ở môn bơi, gồm chị cả Ting Wen, anh hai Zheng Wen và em út Jing Wen.

Trong chiều nay, Việt Nam còn giành thêm một HC vàng vật tự do hạng 50kg nữ của Đỗ Ngọc Linh. Họ tiếp tục giúp vật Việt Nam thống trị khu vực với 7 HC vàng. Ngày mai 19/12, các nam VĐV Việt Nam sẽ tham dự nội dung vật tự do.