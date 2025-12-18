Ba chị em ruột của Việt Nam giành HC vàng SEA Games 33 trong nửa ngày

Sáng nay, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành HC vàng vật tự do hạng dưới 62kg nữ. Cô đánh vòng tròn, lần lượt thắng Caprio Geralin (Philippines) 4-1, Kharisma Tantri (Indonesia) 3-1, Sopha Thammavong (Lào) 5-0 và Srisombat Salinee (Thái Lan) 4-1.
Đây là HC vàng SEA Games thứ tư liên tiếp của Mỹ Hạnh. Trong khi đó, hai em gái Trang và Linh cũng toàn thắng để vào chung kết vào chiều cùng ngày.
Mỹ Trang lên bục nhận HC vàng cuối cùng trong ba chị em. Cô giơ ngón tay ám chỉ đã giành tấm HC vàng thứ ba liên tiếp tại SEA Games.
Sau đó, ba chị em Hạnh, Linh, Trang (từ trái sang) lên chụp hình kỷ niệm. Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có ba chị em giành HC vàng trong cùng kỳ SEA Games. Phạm vi Đông Nam Á từng có ba chị em nhà Quah ở môn bơi, gồm chị cả Ting Wen, anh hai Zheng Wen và em út Jing Wen.
Trong chiều nay, Việt Nam còn giành thêm một HC vàng vật tự do hạng 50kg nữ của Đỗ Ngọc Linh. Họ tiếp tục giúp vật Việt Nam thống trị khu vực với 7 HC vàng. Ngày mai 19/12, các nam VĐV Việt Nam sẽ tham dự nội dung vật tự do.
Ba đô vật quê ở Huế, sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (phải) sinh năm 1997 là người đầu tiên bén duyên với vật, sau khi được chị họ mời tập. Trước thành công của chị, Mỹ Trang (thứ hai từ phải sang) sinh năm 2001, rồi Mỹ Linh (thứ hai từ trái sang) sinh năm 2003 bước vào sự nghiệp thể thao.
Họ cùng nhau thống trị các nội dung vật tại giải vô địch vật cổ điển, vật tự do Quốc gia 2025. Em gái út Nguyễn Thị Mỹ Tiên (trái) sinh năm 2005 cũng vừa giành HC đồng. Trong khi đó, em trai út Nguyễn Đăng Quốc, sinh năm 2013, cũng đang tập luyện bộ môn này. Ảnh: Facebook/Mỹ Hạnh
Sự gắn bó của Mỹ Hạnh (phải) cùng các em gái kéo từ sàn tập đến ngoài đời. Tại Huế, HLV Đinh Văn Kiên cho biết Hạnh và các em gái đã mang lại sức sống cho môn vật ở cố đô. Ngược lại, công dìu dắt giúp ông được các nữ đô vật gọi là ba.
“Tôi đã tìm hiểu rất kỹ tại Thừa Thiên - Huế (nay là thành phố Huế) và làng vật Việt Nam, chắc chưa gia đình nào có bốn chị em gái cùng theo môn vật và cùng thi đấu ở một thời điểm như lúc này", Mỹ Hạnh nói trong cuộc phỏng vấn năm 2023. "Gia đình tôi không có ai theo thể thao nhưng tôi lại đam mê với môn vật nên là người tập luyện, thi đấu đầu tiên. Sau rồi, tôi thấy các em mình cũng thích thể thao và tạo thói quen cho em với môn này". Ảnh: Facebook/Mỹ Hạnh
Đức Đồng - Hiếu Lương