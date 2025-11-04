Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Hoài đảm nhiệm cương vị mới thay ông Đỗ Văn Chiến đã được Bộ Chính trị điều động làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, sáng 4/11.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Hoàng Phong

Bà Bùi Thị Minh Hoài 60 tuổi, thạc sĩ Luật, quê Hà Nam cũ (nay là Ninh Bình); Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13.

Bà bắt đầu sự nghiệp là cán bộ, thanh tra viên cấp một tại Nam Định, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí tại Hà Nam như Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý.

Sau đó bà trải qua hai năm giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam và 10 năm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 4/2021, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ngày 16/5/2024, bà là một trong 4 người được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.

Đến tháng 7/2024, bà được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ba tuần trước, tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội, bà Hoài tái cử Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Phong

Vũ Tuân