Bà bầu giành cú đúp HC vàng SEA Games

Thái LanĐang mang thai tháng thứ tư, xạ thủ Indonesia, Dewi Laila Mubarokah vẫn giành hai HC vàng ở nội dung 10m súng trường hơi đồng đội và cá nhân tại SEA Games 33.

Tại trường bắn Photharam, Bangkok, Dewi cùng hai đồng đội Dominique Rachmawati Karini và Yasmin Figlia Achadiat giành HC vàng ở nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ, hôm 13/12.

Chỉ ít giờ sau, Dewi tiếp tục bước vào nội dung 10m súng trường hơi cá nhân với tâm lý thoải mái hơn so với vòng đồng đội. Nhờ khả năng kiểm soát nhịp bắn quen thuộc, xạ thủ 28 tuổi lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh đến từ Thái Lan, Singapore để giành chiến thắng chung cuộc, hoàn tất cú đúp HC vàng tại SEA Games 33.

Dewi (trái) mừng 2 tấm HC vàng SEA Games 33 cùng chồng. Ảnh: Khaosod

Trước khi đến Thái Lan, Dewi cho biết cô không đặt nặng mục tiêu giành HC vàng, bởi thể lực không còn ở mức tốt nhất như các giải đấu trước. Theo ban tổ chức, Dewi đã được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng và chỉ tham gia các nội dung phù hợp, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Sau khi Dewi kết thúc phần thi, thông tin cô đang mang thai 4 tháng mới được tiết lộ, khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu, Dewi gần như không chia sẻ điều này cho ai, trừ người thân, đội ngũ y tế và ban huấn luyện.

Chia sẻ với truyền thông Indonesia, Dewi thừa nhận việc thi đấu khi mang thai khiến cô phải thay đổi nhiều thói quen tập luyện, từ cường độ bắn đến chế độ nghỉ ngơi. "Tôi không thể tập nặng như trước, nhưng bắn súng là môn thể thao đòi hỏi sự ổn định và tập trung. Tôi cố gắng giữ tinh thần thoải mái, không tạo áp lực cho bản thân", Dewi nói sau khi giành 2 HC vàng.

Trên khán đài, chồng của Dewi, xạ thủ Fathur Gustafian, theo dõi từng loạt bắn với sự hồi hộp xen lẫn tự hào. Anh cho biết thành tích lần này mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ vì những tấm huy chương mà còn bởi đó là minh chứng cho nghị lực và tình yêu thể thao của vợ.

Dewi Laila Mubarokah không phải là cái tên xa lạ với bắn súng Đông Nam Á. Cô từng giành HC vàng tại SEA Games 30 tổ chức ở Việt Nam và nhiều lần góp mặt trong đội tuyển quốc gia Indonesia tại các giải châu lục. Tuy nhiên, cú đúp HC vàng tại SEA Games 33 được xem là dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Dewi, bởi hoàn cảnh thi đấu đặc biệt hiếm có trong thể thao đỉnh cao.

Vy Anh