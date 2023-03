Azure for Gaming - giải pháp đẩy nhanh quá trình phát triển game

Với hơn 40 năm trong ngành game, Microsoft cung cấp nhiều bộ công cụ giúp các nhà phát triển tối ưu sản phẩm trong mọi giai đoạn phát triển: từ ý tưởng, thiết kế đến xây dựng, thử nghiệm, xuất bản kỹ thuật số hay vận hành trò chơi.

Một trong những dịch vụ nổi bật nhất là Azure cho game. Nền tảng này ứng dụng nhiều công nghệ thông minh như AI, LiveOps, máy chủ toàn cầu... giúp đẩy nhanh quá trình phát triển, tăng tính hấp dẫn cho trò chơi.

Xây dựng concept art

Trước khi bắt đầu quá trình phát triển game, các đơn vị cần xây dựng concept art (ý tưởng tổng thể). Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Azure hoạt động rất hiệu quả trong việc phân tích yêu cầu từ người dùng để cho ra sản phẩm hoàn thiện.

Để sử dụng, người dùng cần nhập câu lệnh mô tả nhân vật cần tạo ra là gì, đặc điểm gương mặt, trang phục, màu sắc ra sao... Mô tả càng chi tiết, hệ thống sẽ trả kết quả càng sát với nhu cầu. Hình ảnh tạo ra gần như tức thì dạng 2D. Giống như các phần mềm thiết kế khác, Azure có bộ công cụ để người dùng dễ dàng điều chỉnh thông số, hoàn thiện tác phẩm như ý.

Azure giúp rút ngắn thời gian thiết kế, lập trình cho các nhà phát triển. Ảnh: Freepik

Viết hội thoại tự nhiên, đa ngôn ngữ

Trong các dòng game nhập vai, hội thoại giữa người chơi và hệ thống đóng vai trò quan trọng, góp phần tăng tỷ lệ quay lại. Vì vậy Azure chú trọng vào tính năng xây dựng hội thoại để bối cảnh trò chơi gần gũi, linh hoạt và tương tác tốt hơn.

Tích hợp ChatGPT, Azure có khả năng phát triển các đoạn hội thoại theo mô tả, dịch ra hơn 100 ngôn ngữ (có tiếng Việt), mang biểu cảm hài hước, dùng tiếng lóng như cách con người giao tiếp hàng ngày mà không mất nhiều thời gian. Ví dụ với câu "Their pastries are to die for", hệ thống tự dịch thành: "Bánh của họ ngon liêu xòng đó".

Tương tự như trên, người dùng chỉ cần nhập yêu cầu về đoạn hội thoại, mô tả mong muốn cho câu trả lời. ChatGPT sẽ đưa ra nội dung trò chuyện theo yêu cầu và cho phép tinh chỉnh để đạt mức tự nhiên, hoàn thiện nhất như khi giao tiếp cùng người thật.

Lập trình trò chơi

Dịch vụ từ Microsoft còn rút ngắn thời gian lập trình. Đội ngũ chỉ cần viết yêu cầu về đoạn code mình cần như thế nào, trò chơi có những quy tắc gì... Hệ thống dựa trên đó sẽ viết thành đoạn mã tương ứng và tự động chạy thử để người dùng kiểm tra tính khả dụng. Nhờ vậy, các studio có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, giảm thao tác thủ công và tập trung cho tác vụ phức tạp hơn.

Tại một hội thảo giữa tháng 3, Fraser Paine - nhà khoa học dữ liệu và kiến trúc sư giải pháp đám mây Aware Group đã trực tiếp trình diễn cách dùng Azure để viết trò chơi. Chỉ với một câu lệnh, trong vài phút, ông đã có đoạn mã của trò chơi rắn ăn mồi nổi tiếng trên điện thoại Nokia, dễ dàng bổ sung các quy luật: ăn chính mình, đâm vào tường là kết thúc. Hay trong một game nhập vai, Fraser yêu cầu hệ thống thêm tính năng "khóa góc nhìn vào đối thủ", đoạn mã tương ứng trả về gần như lập tức.

Tăng độ tiếp cận toàn cầu

Một game dù hấp dẫn, đẹp mắt nhưng nếu không phát hành tốt sẽ khó kéo dài vòng đời. Microsoft tiếp tục giúp các studio mang sản phẩm của mình đến với người chơi toàn cầu qua kho game nền tảng.

Bổ sung vào đó, Azure đứng đầu thế giới về khu vực trung tâm dữ liệu toàn cầu. Đơn vị tự động hóa việc điều phối máy chủ trò chơi, quản lý vùng chứa để mở rộng quy mô liền mạch... nhờ vậy giảm độ trễ khi chơi game đến mức thấp nhất.

AI tối ưu trải nghiệm cá nhân

Mỗi cá nhân đều có tính cách, nhu cầu khác biệt. Vì vậy game càng cá nhân hóa trải nghiệm sẽ càng giữ chân người dùng, tạo thiện cảm và sự gắn bó lâu dài.Azure tận dụng sức mạnh của AI để phân tích hành động, biểu cảm của người chơi, từ đó điều hướng đến môi trường phù hợp nhất.

Đầu tiên, khi người dùng chat trong hệ thống, AI sẽ dựa trên câu từ để nhận diện thái độ tích cực hay tiêu cực. Nếu người chơi nói: nhân vật kia ăn gian, cái này dở quá... Thì công cụ sẽ phân loại để đơn vị sản xuất nắm được những gì cần cải thiện.

Nền tảng cũng trang bị cấu hình để phân tích biểu đồ về sự phát triển nhân vật game (kỹ năng, kinh tế) nhằm phát hiện gian lận. Nếu bình thường, biểu đồ sẽ tịnh tiến từ từ. Trường hợp có vài điểm tăng lên vượt bậc tức là phát sinh bất thường - có thể là dùng phần mềm hack hay nhờ người khác chơi. Từ đó, hệ thống tiếp tục phân tích để phát hiện gian lận, tiết kiệm thời gian cho đội ngũ vận hành.

Thêm một phương diện khác, AI phát triển tính năng matchmaking - dự đoán xem xác xuất cá nhân đó thắng trong trận đấu. Mục tiêu là tỷ lệ thắng thua 50:50, càng gần con số này càng tốt để tránh việc người chơi thua liên tục khi phải đấu nhân vật cấp cao. Cụ thể, khi người chơi đăng nhập vào game và ở phòng chờ, cơ chế sẽ nhận diện người chơi (mức chuẩn xác khi đánh, khả năng hồi máu, điểm trong mỗi trận đấu, số trận thắng). Sau đó AI sẽ nhận diện khả năng chiến thắng, ghép nối với những người có thông số tương tự nhau để có trải nghiệm cân bằng.

Sau khi chơi xong, hệ thống cũng đưa khảo sát để người dùng đánh giá hài lòng hay không. Dựa trên phản hồi này, thuật toán tiếp tục phân tích, điều chỉnh để tăng sự hài lòng của người dùng.

AI đồng thời quản lý nội dung chia sẻ trong game với cả hình ảnh lẫn hội thoại, quản lý ngôn ngữ xấu ở 100 ngôn ngữ (cả Việt Nam). Sau khi nhận diện người chơi hay chửi bới, bắt nạt sẽ chuyển sang cơ chế matchmaking để họ tiếp xúc người chơi có hành vi tương tự. Đây là cách tạo môi trường lành mạnh, tránh tiêu cực hay khó chịu với những game thủ lành tính.