Australia hoàn tất bàn giao xe tăng Abrams cho Ukraine

Australia hoàn tất bàn giao 49 xe tăng Abrams cho Ukraine, theo cam kết Canberra đưa ra với Kiev năm 2024.

"Lực lượng Phòng vệ Australia đã hoàn thành cam kết cung cấp cho Ukraine 49 xe tăng M1A1 Abrams, tiếp tục khẳng định sự ủng hộ bền bỉ dành cho Kiev trong nỗ lực đối phó chiến dịch của Nga", Bộ Quốc phòng Australia cho biết ngày 19/12.

Theo ABC, lô đầu tiên gồm 37 xe tăng M1A1 Abrams được chuyển đến Ukraine hồi tháng 7, nhiều chiếc đã được đưa ra tiền tuyến. 12 xe tăng còn lại được Canberra bàn giao cho Kiev trong hai tuần qua. Tổng giá trị gói viện trợ này khoảng 245 triệu USD.

Australia tháng 10/2024 cam kết viện trợ cho Ukraine 49 xe tăng M1A1 Abrams đã qua sử dụng, song quá trình chuyển giao bị trì hoãn tới 9 tháng, dường như do Mỹ ngăn cản. Ràng buộc trong hợp đồng yêu cầu Australia phải được Mỹ chấp thuận trước khi chuyển xe tăng cho bên thứ ba như Ukraine.

Xe tăng M1A1 Abrams của Australia tại một địa điểm ở Ba Lan trước khi được chuyển sang Ukraine. Ảnh: ABC

Australia mua 59 xe tăng M1A1 Abrams hồi năm 2007, nhưng chúng chưa bao giờ được triển khai trong thực chiến. Số xe tăng này đã bị loại biên và sẽ được thay thế bằng phiên bản M1A2 SEP v3 mới hơn.

Mỹ đã chuyển tổng cộng 31 xe tăng M1A1SA Abrams cho Ukraine, đủ trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp. Quân đội Ukraine từng tuyên bố Abrams sẽ là vũ khí quan trọng để chọc thủng phòng tuyến đối phương, nhưng lực lượng này đã chịu nhiều thiệt hại trong quá trình tác chiến.

Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ước tính Ukraine đã mất ít nhất 22 chiếc Abrams từ khi loại xe này tham chiến vào tháng 2/2024.

Như Tâm (Theo ADF, Ukrinform)