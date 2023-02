Asian Cup 2023 vẫn chưa rõ ngày tổ chức

Lịch thi đấu Asian Cup 2023 chưa xác định do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chưa tìm được tiếng nói chung.

Ban đầu, Asian Cup 2023 tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 16/6 đến 16/7/2023. FIFA cũng chọn khoảng thời gian này là lịch FIFA Days giúp các đội tuyển có thể tập hợp lực lượng mạnh nhất thi đấu.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2022, Trung Quốc xin rút lui do chính sách Zero Covid nên không đủ thời gian chuẩn bị. Qatar – nước đăng cai World Cup 2022 – được chọn thay thế nhưng do đặc thù thời tiết nắng nóng chỉ có thể tổ chức sự kiện vào mùa đông, trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 2.

AFC đề xuất tổ chức Asian Cup 2023 trong tháng 12/2023 hoặc tháng 1/2024. Nhưng FIFA chưa phê duyệt, do lịch này nằm giữa hai đợt tập trung đội tuyển đá vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11/2023 và tháng 3/2024. Ngoài ra, FIFA còn đối mặt sự chỉ trích tương tự ở World Cup 2022 khi tổ chức giải xen giữa mùa giải vô địch quốc gia.

Chỉ tịch AFC Al Khalifa (trái) trao quyền đăng cai cho Liên đoàn bóng đá Qatar hồi tháng 10/2022. Ảnh: AFC

"Chúng tôi đang tham vấn ý kiến từ FIFA về một lịch tập trung đội tuyển mới", phát ngôn viên AFC Nidal Bahran nói với Oman Sports. "Các đội đều muốn có đầy đủ những cầu thủ giỏi nhất và AFC cũng muốn một giải đất chất lượng nhất".

Trước thông tin này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết vẫn chờ thông báo cuối cùng của AFC, qua đó có những điều chỉnh kịp thời với lịch thi đấu V-League lần đầu vắt ngang qua hai năm mùa 2023-2024.

Qatar đang là đương kim vô địch Asian Cup và đây cũng là lần thứ ba họ tổ chức giải sau các năm 1988 và 2011.

VCK Asian Cup 2023 gồm 24 đội tuyển tham dự. Việt Nam giành vé sớm nhờ lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Các đội còn lại gồm Qatar, Iran, Iraq, Syria, Saudi Arabia, UAE, Baihrain, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Oman, Palestine, Jordan, Lebanon, Kyrgyzstan, Jajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức chậm nhất vào tháng 6/2023. 24 đội chia làm sáu bảng đá vòng tròn, chọn ra sáu đội nhất, sáu đội nhì và bốn đội hạng ba thành tích tốt nhất vào vòng 1/8.

Hiếu Lương