Argentina yêu cầu Mỹ 'dẫn độ ông Maduro'

Thẩm phán Argentina ký lệnh yêu cầu Mỹ dẫn độ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tới nước này để điều tra cáo buộc "tội ác chống lại loài người".

Hãng thông tấn AP và AFP ngày 4/2 dẫn tài liệu được thẩm phán liên bang Argentina Sebastian Ramos ký cho thấy giới chức nước này đang tìm cách yêu cầu Mỹ dẫn độ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người đang bị giam chờ xét xử ở New York sau chiến dịch đột kích ở Caracas đầu năm nay.

Thẩm phán Ramos viện dẫn nguyên tắc "quyền tài phán phổ quát" đề nghị Washington bàn giao ông Maduro để Argentina thẩm vấn liên quan các cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Nguyên tắc này cho phép một số tội danh bị coi là đặc biệt nghiêm trọng có thể bị truy tố ở quốc gia khác, không nhất thiết tại nơi bị cáo buộc xảy ra hành vi.

Thẩm phán Ramos cũng viện dẫn hiệp ước dẫn độ được ký năm 1997 giữa Mỹ và Argentina để áp dụng với trường hợp của ông Maduro. Chính phủ Argentina và Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Ông Maduro được đưa tới tòa án ở New York bằng trực thăng ngày 5/1. Ảnh: Reuters

Các công tố viên Argentina năm 2023 nhận được đơn kiện từ những người Venezuela lưu vong và Diễn đàn Argentina Bảo vệ Dân chủ (FADD), cáo buộc chính quyền của ông Maduro "vi phạm nhân quyền".

Năm 2024, giới chức Argentina từng đề nghị bắt ông Maduro dựa trên các khiếu nại này. Ông Maduro lúc đó bác bỏ các cáo buộc.

Theo quy trình, sau khi thẩm phán ký lệnh, Bộ Ngoại giao Argentina phải gửi yêu cầu dẫn độ tới Mỹ. Tuy nhiên, khả năng Mỹ chấp thuận yêu cầu dẫn độ ông Maduro là rất thấp, bởi vợ chồng ông sắp bước vào giai đoạn xét xử tại tòa án liên bang ở New York.

Phiên điều trần tiếp theo của ông Maduro tại New York dự kiến diễn ra ngày 17/3, với các cáo buộc hậu thuẫn tội phạm ma túy chuyển hàng nghìn tấn cocaine vào Mỹ. Đây là những cáo buộc khiến đặc nhiệm Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích vào Caracas để bắt vợ chồng ông Maduro hồi đầu tháng 1.

Thanh Danh (Theo AFP, AP)