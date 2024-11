Áo giáp hạt giống Cần Thơ

Lý do hình thành dự án khởi nghiệp

Hiện nay, tổng diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam khoảng 200.000 ha. Với diện tích này, Việt Nam đứng tốp đầu các quốc gia có diện tích rừng ngập mặn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam đang có nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng do thu hẹp về diện tích vì tình trạng khai thác chặt phá rừng diễn ra một cách khá phổ biến. Ngoài ra, những cơn gió, bão, sóng biển cũng là nguyên nhân làm thu hẹp diện tích rừng ngập mặn. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến rừng ngập mặn. Do đó việc bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn là một vấn đề hết sức cấp thiết.

Mặt khác, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một vùng sản xuất lúa trọng điểm của Việt Nam. Sau khi thu hoạch lúa rơm rạ được vùi lại trong đất không những không phát huy tác dụng tốt mà còn ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây lúa do thời gian đất nghỉ giữa hai vụ lúa là rất ngắn, vụ Đông xuân chỉ khoảng từ 15 - 20 ngày. Trong trường hợp này, rơm rạ không kịp phân hủy để cung cấp dinh dưỡng cho cây mà trái lại, sự phân hủy hữu cơ không triệt để còn làm cho cây lúa non bị ngộ độc sau khi xạ. Cây lúa bị ngộ độc hữu cơ do quá trình phân hủy rơm rạ kéo dài sau khi vùi, thường sinh trưởng kém, dễ mắc bệnh vàng lá sinh lý, nghẹt rễ.

Thêm vào đó, mỗi ngày có hơn 2 tỷ tách cà phê được tiêu thụ trên toàn cầu. Hầu hết bã cà phê được chiết tách đó đều bị vứt bỏ, với sáu triệu tấn được đưa ra bãi rác mỗi năm. Việc sản xuất và tiêu dùng cà phê ngày càng tăng, với sản lượng 50% lượng cà phê nhân được sử dụng để chế biến thành cà phê hoà tan thì sẽ thải ra hàng tấn bã cà phê đã sử dụng thải ra môi trường.

Chính từ những thực tế đó, với mong muốn tạo ra một lớp "áo giáp" làm từ các phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, bã cà phê, nấm trichoderma có khả năng bảo vệ hạt giống cây rừng khỏi sâu bệnh, cung cấp đầy đủ các dưỡng chất, đảm bảo điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt nhất, với kích thước nhỏ gọn dễ dàng vận chuyển và ít tốn công chăm sóc, đặc biệt chi phí tạo viên "Áo giáp hạt giống" rất rẻ có thể tận dụng nguyên liệu có sẵn tại địa phương, tôi đã mạnh dạn đưa ra dự án "Áo giáp hạt giống".

Sản phẩm và dịch vụ

Sản phẩm Áo giáp hạt giống gồm 2 loại:

Dạng thành phẩm Áo giáp hạt giống gồm 3 lớp. Lớp 1: sự kết hợp giữa nấm Tricoderma, bã cà phê và hợp chất keo hữu cơ tạo màng. Lớp 2: sự kết hợp giữa nấm Tricoderma và rơm rạ mục. Lớp 3: hạt giống cần trồng.

Dang thô: phối trộn giữa Tricodeema, bã cà phê, rơm rạ mục, hợp chất hữa cơ tạo màng áo giáp có thành phần cây bời lời một số thành phần keo hữu cơ...

Sản phẩm Áo giáp hạt giống

Giải pháp công nghệ

Áo giáp hạt giống ứng dụng công nghệ nhả chậm thông minh cấu thành nên 2 lớp bảo vệ hạt giống. Khi bón vào đất, có đủ ẩm, hạt phân hút ẩm từ từ vào bên trong, phân được hút ẩm sẽ tan dần và chui qua lớp màng thứ vào quanh vùng rễ cây, hạt giống cần trồng. Lúc đó, cây được cung cấp chất dinh dưỡng từ từ, nên cây hút đủ phân mà không bị ngộ độc. Khi đủ điều kiện độ ẩm cây trưởng thành phát triển tốt nhất, khi chưa sử dụng tới thì hai lớp áo bên ngoài có nhiệm vụ như lớp áo giáp giúp bảo vệ hạt giống, ngăn chặn sự tấn công mối mọt gây hại hạt giống trước khi sử dụng tới.



Quy trình chế tạo bắt đầu từ phối trộn nguyên liệu, tạo viên đến phủ màng. Áo giáp được bọc một lớp vỏ bên ngoài từ bã cà phê phối trộn cùng với keo hữu cơ có khả năng chống mối mọt gây hại... sau đó bổ sung thêm hàm lượng hữu cơ từ rơm rạ mục, bã cà phê được ủ với Tricoderma đã được tính toán chi tiết hàm lượng dinh dưỡng đủ cho cây trồng. Chỉ cần một viên một lần cho giai đoạn ươm mầm đến thành cây con.

Tính mới công nghệ nhả chậm thông minh phân hữu cơ là dòng phân bón có khả năng kiểm soát được chất dinh dưỡng. Thông thường công nghệ nhả chậm sử dụng màng Polymer để bao bọc kháng chất bên trong nhưng Áo giáp hạt giống thử nghiệm dùng keo hữu cơ với các thành phần từ thực vật lên men tạo thành keo dạng sợt dùng ủ phối trộn với các phụ phẩm nông nghiệp và bã cà phê tạo thành màng thứ nhất bảo quản các dưỡng chất bên trong lớp Áo giáp, ngoài thành phần keo hữu cơ còn chứa nhiều khoáng chất dinh dưỡng cao nhất mà hạt giống, cây trồng cần nhất.

Lợi ích mà bông nghệ nhả chậm thông minh dòng phân hữu cơ vi sinh mang lại:

• Kiểm soát, giảm rửa trôi dinh dưỡng trong phân bón.

• Cải thiện sức khỏe đất, hấp thu dưỡng chất đảm bảo cân đối nhất.

• Tối ưu dinh dưỡng, cân bằng hệ vi sinh đất kết hợp lớp áo thứ 2 Áo giáp hạt giống.

Đổi mới về vật liệu bền vững: công nghệ nhả chậm thông minh phân hữu cơ sử dụng các nguyên liệu thô bền vững hơn, chẳng hạn như lớp phủ có khả năng phân hủy sinh học và các hợp chất hữu cơ. Những tiến bộ này sẽ giúp giảm tác động đến môi trường và thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp thân thiện với môi trường hướng đến những đổi mới về vật liệu bền vững.

Kế hoạch kinh doanh

Dự án hiện nay kinh doanh thông qua việc trồng rừng là chủ yếu. Ngoài ra còn cung cấp cho các cơ sở phân bón, cơ sở sản xuất cây giống, nông dân. Phân bón Áo giáp hạt giống dùng ươm cây ăn trái, cây con, hạt giống hoa màu, hạt dinh dưỡng cho lan...

Kênh truyền thông: Fanpage Áo giáp hạt giống, Tiktok, In, YouTube, hội thảo tour trồng rừng Manglub Việt Nam...

Đối tác hỗ trợ: Manglub Việt Nam là đơn vị tiên phong trong lĩnh phục hồi và phát triển trồng rừng ngập mặn tại Việt Nam với sứ mệnh phủ xanh rừng ngập mặn Đông Nam Á.

Kết quả đạt được của dự án

27/12/2021: Triển khai dự án tại tỉnh Trà Vinh.

27/09/2021: Tiến hành thực nghiệm dự án Áo giáp hạt giống tại Cù Lao Long Trị (TP Trà Vinh), Mỹ Long Nam (huyện Cầu Ngang) đây là hai địa điểm có rừng ngập mặn độ mặn khá cao tại Trà Vinh. Mục đích dự án ứng dụng sản phẩm Áo giáp hạt giống vào việc ươm cây rừng... Chúng tôi đã được Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh và doanh nghiệp MangLub Việt Nam thí điểm chọn hạt gõ nước thử nghiệm.

02/10/2021: Bắt đầu đánh giá, tiến hành đánh giá qua 4 đợt.

30/10/2021: Kết thúc thử nghiệm tại hai môi trường so sánh trong giá thể là ươm bầu và ươm trong Áo giáp hạt giống.

02/02/2022: Kết quả thực nghiệm tại Cù Long Trị, Mỹ Long Nam. Áo giáp hạt giống phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Cù Long Trị, Mỹ Long Nam. Hạt giống phát triển nhanh hơn cách thức trồng bình thường tại rừng ngập mặn. Rễ, thân, cành, chồi đỉnh, lá phát triển hoàn chỉnh, tỉ lệ thử nghiệm đạt kết quả cao 9/10.

(Trích kết quả thử nghiệm của Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh phối hợp Manglub Việt Nam cung cấp).

Cuối tháng 12/2022: MangLub Việt Nam mua đơn hàng lớn đầu tiên 3.300 kg dạng thành phẩm.

12/2/2023: Tại sự kiện phục hồi và phát triển gõ nước tại Trà Vinh dự án đã gặp gỡ Gemmalink và bắt tay cung cấp phân hữu cơ Áo giáp hạt giống dạng thô cho đơn vị suốt 4 năm cung cấp cho dự án trồng cây gõ nước tại tinh Trà Vinh.

Ngoài các Doanh nghiệp lớn chúng tôi hiện nay còn cung cấp cho doanh nghiệp sản xuất cây giống, cửa hàng VTNN, hộ nông dân sản xuất cây trồng, vườn ươm, Farm....

Tổng quan dự án

Tầm nhìn: Sản phẩm chất lượng cao cung ứng phân hữu cơ dạng mới cho cả nước và khu vực.

Sứ mệnh: là sản phẩm tối ưu nhất trong việc ươm phát triển giống cây trồng, cải thiện hiệu quả rủi ro cây giống bị chết khi ươm, nâng cao năng suất vượt trội với nhiều thành phần dinh dưỡng mà giống cây trồng cần nhất.

Mục tiêu kinh doanh: Sản phẩm Áo giáp hạt giống sẽ có mặt khắp các vườn ươm cây giống, Doanh nghiệp trồng rừng, Doanh nghiệp tư nhân Vật tư nông nghiệp, Farm nông nghiệp...

Nguồn: Bài dự thi Mekong startup 2024