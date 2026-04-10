Áo đấu ứng dụng AI cho World Cup gặp trục trặc

Bộ sưu tập áo đấu công nghệ cao cho World Cup 2026 của Nike nhận nhiều lời khen khi ra mắt, nhưng nhanh chóng gây tranh cãi vì lỗi phồng ở đường may vai, buộc nhãn hàng Mỹ phải lên tiếng và tìm cách khắc phục.

Khi Nike công bố loạt áo đấu dành cho World Cup 2026 vào cuối tháng Ba, phần lớn người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá tích cực. Đội tuyển Mỹ có thiết kế nổi bật hơn cả trong nhiều năm, trong khi các đội như Pháp, Anh, Canada hay Uruguay cũng nhận phản hồi tốt.

Áo đấu của Kylian Mbappe có hiện tượng bất thường ở phần vai. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, trong loạt trận quốc tế dịp FIFA Days cuối tháng Ba, khi lần đầu các cầu thủ mặc thi đấu, người hâm mộ nhanh chóng chú ý đến một chi tiết bất thường: phần đường may vai bị phồng lên, ảnh hưởng đáng kể đến thẩm mỹ.

Ở một số mẫu áo như của tuyển Mỹ, lỗi này khá khó nhận ra. Nhưng ở những thiết kế khác, như chiếc áo của ngôi sao Kylian Mbappe, phần phồng trở nên rõ rệt, thậm chí bị nhận xét là "kém duyên". Một số cầu thủ Uruguay còn bị so sánh với nhân vật phản diện Shredder trong phim Teenage Mutant Ninja Turtles (Ninja Rùa) vì đường vai nhô cao.

Trên mạng xã hội, nhiều người mua áo cũng phản ánh tình trạng tương tự. Một số cho biết có thể cải thiện bằng cách hấp hoặc giặt áo trước khi mặc, nhưng không ít người tỏ ra bức xúc vì thiết kế.

Một người dùng Reddit viết: "Cách may phần vai khiến áo luôn bị nhăn như vậy, bất kể làm gì. Có thể phù hợp với người vai hẹp, nhưng với vai rộng thì không có cách nào tránh được. Đây là một thiết kế tệ".

Áo tối màu của đội tuyển Mỹ dường như gặp vấn đề, trong khi các mẫu sọc thì không. Ảnh: ISI

Với mức giá từ 100 đến 200 USD mỗi chiếc, lỗi này trở thành vấn đề lớn không chỉ với người hâm mộ mà còn với các đội tuyển và cầu thủ muốn có hình ảnh chỉnh chu tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Trước phản ứng này, Nike đã thừa nhận vấn đề. Trong tuyên bố gửi báo chí, hãng cho biết đã ghi nhận lỗi nhỏ ở khu vực vai, nhấn mạnh hiệu năng không bị ảnh hưởng nhưng tính thẩm mỹ chưa đạt yêu cầu.

Theo Nike, các mẫu áo sử dụng công nghệ Aero-FIT, kết hợp thiết kế tính toán và kỹ thuật dệt chuyên biệt nhằm giúp cầu thủ giữ mát trong điều kiện thi đấu nắng nóng tại Mỹ, Canada và Mexico. Quy trình này còn tích hợp dữ liệu hiệu suất và yếu tố AI để hỗ trợ thiết kế.

Hãng thể thao này đang làm việc với các liên đoàn và đối tác để đánh giá phương án xử lý. Khả năng chỉnh sửa thiết kế hoặc hỗ trợ khách hàng vẫn chưa được xác định, trong bối cảnh World Cup 2026 sẽ khởi tranh sau hơn hai tháng và số lượng áo đã bán ra là rất lớn.

Nike cho biết đang nỗ lực khắc phục nhanh chóng, khẳng định mỗi bộ áo đấu cần phản ánh sự chăm chút và tiêu chuẩn cao nhất mà môn bóng đá xứng đáng có.

Áo sân nhà của đội tuyển Anh cũng gặp vấn đề tương tự, nhưng không rõ rệt bằng các mẫu khác. Ảnh: The FA

Nike bắt đầu sản xuất áo đấu từ năm 1979, khi họ trang bị trang phục cho Portland Timbers thuộc giải North American Soccer League (đã giải thể). Hãng tiến vào thị trường châu Âu năm 1983 thông qua hợp tác với Sunderland, và ra mắt áo đội tuyển quốc gia đầu tiên năm 1994: áo tuyển Nigeria, chỉ sử dụng trong một trận giao hữu gặp tuyển Anh.

Đến năm 1995, Nike mở rộng sang nhiều đội tuyển khác, bao gồm Mỹ, đội tuyển đã sử dụng Nike liên tục và dự kiến tiếp tục đến ít nhất năm 2033 theo hợp đồng dài hạn. Anh mặc áo Nike từ năm 2013, với hợp đồng hiện tại cùng LĐBĐ Anh (FA) kéo dài đến 2030.

Hồng Duy (theo Guardian)