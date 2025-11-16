Ảnh vệ tinh đơn vị S-400 Nga sau đòn tập kích của Ukraine

Truyền thông Ukraine đăng ảnh vệ tinh căn cứ S-400 tại Novorossiysk sau cuộc tấn công ngày 14/11, cho thấy dấu vết hư hại tại khu vực bệ phóng.

Tờ Kyiv Independent ngày 15/11 dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình nhằm thành phố cảng Novorossiysk, miền nam Nga, trước đó một ngày đã phá hủy "4 bệ phóng và hai radar 96N6, 92N6 thuộc tổ hợp S-400".

Ảnh vệ tinh do báo Ukraine công bố cho thấy ít nhất 7 bệ phóng thuộc tổ hợp S-400 triển khai ở căn cứ tại Novorossiysk hôm 11/11. Ảnh vệ tinh chụp một ngày sau cuộc tập kích cho thấy dấu vết hư hại tại vị trí từng đặt 4 bệ phóng, song không thể xác định thiệt hại cụ thể với trận địa này.

Khu vực đặt bệ phóng S-400 tại căn cứ Nga trong ảnh vệ tinh chụp hôm 11/11 (khoanh đỏ) và dấu vết hư hại hôm 15/11 (khoanh vàng). Ảnh: Kyiv Independent

Nguồn tin của SBU nói rằng có tổng cộng 12 bệ phóng triển khai ở căn cứ, nhấn mạnh có khả năng một số hệ thống khác cũng bị hư hỏng trong cuộc tập kích, nhưng không cung cấp thêm bằng chứng.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 14/11 thông báo đã sử dụng vũ khí nội địa, trong đó có tên lửa hành trình Neptune và máy bay không người lái (UAV), để tấn công Novorossiysk. "Đã xảy ra thiệt hại với hạ tầng giá trị tại cảng, kho dầu Sheskharis, bệ phóng của hệ thống S-400 và một kho chứa tên lửa, gây ra nổ thứ cấp và hỏa hoạn. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá", thông báo có đoạn.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ lớn và cột khói bốc cao giữa màn đêm. Theo dữ liệu đối chiếu địa lý, mục tiêu bị tấn công là căn cứ của Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 1537 tại thành phố Novorossiysk.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Ukraine tập kích cảng biển lớn của Nga, nghi đánh trúng trận địa S-400 Vụ nổ được cho là tại đơn vị phòng không Nga ở Novorossiysk trong video đăng ngày 14/11. Video: X/DD_Geopolitics

Quân đội Ukraine những tháng qua leo thang tập kích kho chứa và nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm mục đích hạn chế nguồn xuất khẩu năng lượng và gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cho nước láng giềng.

Lực lượng Nga cũng tiến hành những đòn tấn công dữ dội nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine và gây thiệt hại nặng cho đối phương. Moskva khẳng định đây là hành động trả đũa các cuộc tập kích của Kiev, nhấn mạnh mục tiêu là cơ sở phục vụ quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent)