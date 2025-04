Anh, Pháp 'đạt tiến triển' về phương án đưa quân đến Ukraine

Ông Zelensky nói Ukraine đã đạt được "tiến triển thực chất" khi đàm phán với Anh, Pháp về ý tưởng triển khai lực lượng tới nước này hậu xung đột.

"Đã có tiến triển thực chất và những phác họa đầu tiên về cách thức triển khai lực lượng an ninh của các đối tác", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/4 cho hay, sau các cuộc đàm phán với lãnh đạo quân đội Anh, Pháp ở Kiev.

Ông Zelensky cùng Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov ngày 4/4 hội đàm cùng Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Tony Radakin và người đồng cấp Pháp Thierry Burkhard về các biện pháp hỗ trợ Kiev hậu xung đột.

Tổng thống Ukraine cảm ơn Anh và Pháp về nỗ lực này, nói rằng đây là công việc chung giúp mang lại hòa bình lâu dài và đáng tin cậy cho Kiev. Ông thêm rằng các đồng minh đang "nỗ lực đảm bảo an ninh ở Ukraine và đưa ra các đảm bảo an ninh đáng tin cậy".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 4/4. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer gần đây dẫn đầu nỗ lực nhằm triển khai "lực lượng đảm bảo" tới Ukraine sau khi xung đột ở nước này kết thúc.

"Chúng tôi đang thảo luận về hiện diện trên bộ, trên không và trên biển. Chúng tôi cũng thảo luận về phòng không và một số vấn đề nhạy cảm khác", ông Zelensky tối 4/4 đề cập tới cuộc gặp với hai lãnh đạo quân sự Pháp, Anh. "Chúng tôi sẽ có những cuộc họp quân sự mỗi tuần. Các đối tác của chúng tôi hiểu rất rõ những gì Ukraine cần".

Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp Burkhard ngày 5/4 cho biết các bên đã thảo luận về "những lựa chọn đảm bảo an ninh" do liên minh quốc tế cung cấp. "Chúng tôi muốn cùng nhau đảm bảo nền hòa bình lâu dài và bền vững ở Ukraine, một điều kiện thiết yếu cho an ninh của cả châu Âu", ông viết trên X.

Ông Burkhard thêm rằng mục tiêu chuyến thăm Kiev của họ là "duy trì sự ủng hộ kiên định" dành cho Ukraine, giúp quân đội nước này tiếp tục đối phó lực lượng Nga. Mục tiêu còn lại là xác định "chiến lược dài hạn cho nỗ lực tái thiết và đổi mới quân đội".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, các bên chưa đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện, mà chỉ nhất trí tạm ngừng tập kích vào hạ tầng năng lượng của nhau.

Thùy Lâm (Theo AFP, AP)