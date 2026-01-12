Anh muốn phát triển tên lửa giúp Ukraine tập kích sâu vào Nga

Quân đội Anh thông báo sẽ phát triển tên lửa đạn đạo tầm bắn hơn 500 km, để giúp Ukraine tập kích mục tiêu sâu trong đất Nga.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 11/1 khởi động cuộc thi trong khuôn khổ dự án Nightfall (Hoàng hôn), nhằm nhanh chóng phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bay hơn 500 km, mang đầu đạn nổ mạnh nặng 200 kg và sở hữu năng lực kháng nhiễu.

"Tên lửa Nightfall sẽ có khả năng phóng từ nhiều phương tiện khác nhau, khai hỏa được nhiều quả đạn liên tiếp trong thời gian ngắn và rút lui trong vài phút, giúp lực lượng Ukraine đánh trúng mục tiêu quân sự then chốt trước khi quân đội Nga kịp phản ứng", Bộ Quốc phòng Anh cho biết, nhấn mạnh đây là vũ khí có thể "tập kích sâu".

Quân đội Anh đặt mục tiêu xuất xưởng 10 tên lửa Nightfall mỗi tháng, với mức giá tối đa 1,07 triệu USD mỗi quả. Giới chức Anh dự tính trao cho ba nhà thầu hợp đồng phát triển trị giá 12 triệu USD để sản xuất 3 nguyên mẫu đầu tiên và bắn thử trong vòng một năm tới. Hạn chót để nhận hồ sơ là đầu tháng 2 và hợp đồng sẽ được ký trong tháng tiếp theo.

Tên lửa Storm Shadow tại nhà máy ở Stevenage, Anh tháng 7/2025. Ảnh: AFP

"Ukraine cần vững mạnh để bảo đảm châu Âu an toàn. Những tên lửa tầm xa mới của Anh sẽ giúp Ukraine tiếp tục trụ vững trong cuộc chiến và mang tới cho Tổng thống Nga Vladimir Putin thêm mối lo nữa", Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Công nghiệp và Sẵn sàng chiến đấu Anh Luke Pollard tuyên bố.

Thông báo được đưa ra sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tới Ukraine. Chuyến thăm diễn ra trùng thời điểm Nga tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine, trong đó tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik đã được sử dụng để phóng vào tỉnh miền tây Lviv, cách biên giới với quốc gia NATO Ba Lan khoảng 60 km.

"Chúng tôi ở gần đến nỗi có thể nghe thấy còi báo động không kích xung quanh Lviv trong lúc đang đến Kiev. Đó là thời khắc nghiêm trọng và lời nhắc nhở rõ ràng về loạt máy bay không người lái, tên lửa đang tấn công người Ukraine trong điều kiện dưới 0 độ C. Chúng tôi không dung thứ điều này, nên quyết tâm chuyển cho Ukraine những vũ khí tiên tiến để họ đáp trả", ông Healey nói.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Ukraine đã nhiều lần nhấn mạnh cần được tăng cường năng lực tập kích cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng Nga bằng vũ khí tầm xa, nhằm mục đích gây sức ép về mặt kinh tế cho đối phương.

Quân đội Ukraine từng phóng nhiều loại tên lửa vào đất Nga, bao gồm cả vũ khí do phương Tây cung cấp như ATACMS, Storm Shadow và khí tài nội địa như Flamingo, Neptune, đồng thời nhiều lần đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk nhưng không đạt kết quả.

Phạm Giang (Theo Reuters, Kyiv Independent)