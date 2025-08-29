Anh không mời quan chức Israel dự triển lãm quốc phòng London

Chính phủ Anh thông báo đại diện chính phủ Israel không được mời tham dự triển lãm quốc phòng sắp tới ở London, động thái khiến Tel Aviv tức giận chỉ trích.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng không có phái đoàn chính phủ Israel nào được mời tham dự triển lãm quốc phòng DSEI UK 2025" vào tháng tới, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Các công ty quốc phòng Israel vẫn được phép tham dự sự kiện hai năm một lần này.

Những tháng gần đây, chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đình chỉ giấy phép xuất khẩu vũ khí mà Israel sẽ sử dụng ở Gaza, dừng các cuộc đàm phán thương mại tự do và trừng phạt hai bộ trưởng cực hữu Israel để phản đối cuộc chiến của nước này ở Gaza.

"Chính phủ Israel đã sai lầm khi quyết định tiếp tục leo thang hoạt động quân sự ở Gaza. Phải có giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến này ngay bây giờ, bằng lệnh ngừng bắn ngay lập tức, trả tự do cho các con tin và tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza", chính phủ Anh cho hay.

Du khách xem súng trường trong triển lãm quốc phòng DSEI tại London, Anh tháng 9/2023. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Israel phản ứng gay gắt với quyết định của Anh. "Những hạn chế này là hành động phân biệt đối xử một cách có chủ ý đối với đại diện của Israel. Theo đó, Bộ Quốc phòng Israel sẽ rút khỏi triển lãm và sẽ không thành lập gian hàng quốc gia", bộ này cho hay.

Thủ tướng Starmer tháng trước tuyên bố rằng Anh sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 nếu Israel không thực hiện các bước để cải thiện tình hình ở Gaza, trong đó có đồng ý ngừng bắn.

Hồi tháng 6, Pháp đã chặn lối vào gian hàng của một số nhà sản xuất vũ khí Israel tại Triển lãm Hàng không Paris vì trưng bày "vũ khí nhạy cảm" liên quan đến chiến sự ở Gaza.

Ngoại trưởng các nước Liên minh Châu Âu sẽ thảo luận về biện pháp trừng phạt mới có thể áp dụng đối với Israel và Hamas tại cuộc họp ở Copenhagen, Đan Mạch ngày 30/8. Thụy Điển và Hà Lan đã kêu gọi khối nên hành động mạnh mẽ hơn nữa.

Huyền Lê (Theo AFP)