Anh dùng drone thả bóng nước để huấn luyện lính Ukraine

Quân đội Anh dùng drone thả bóng nước mô phỏng lựu đạn nhằm huấn luyện binh sĩ Ukraine cách đối phó với phương tiện này.

"Chúng tôi phải mở rộng sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) và giờ dùng chúng làm vũ khí tấn công. Chúng tôi dùng drone thả bóng nước trong các bài huấn luyện", đại tá Boardman, chỉ huy chương trình huấn luyện mang tên "Chiến dịch Interflex" do Anh dẫn đầu, cho biết hôm 7/8.

Theo Boardman, những quả bóng nước giúp mô phỏng lựu đạn hoặc thiết bị nổ trên chiến trường. Điều này cho phép huấn luyện viên chuẩn bị cho binh sĩ Ukraine phương án đối phó drone, loại phương tiện đang được cả Nga lẫn Ukraine sử dụng phổ biến trên chiến trường.

Binh sĩ treo bóng nước lên drone trong buổi huấn luyện ở thao trường East Anglia, Anh. Ảnh: Telegraph

Chiến dịch Interflex, do Anh dẫn đầu và có sự tham gia của 13 đối tác, đã huấn luyện hơn 56.000 binh sĩ Ukraine. Tham gia chương trình này có các tân binh chuẩn bị ra chiến trường, cùng những binh sĩ có kinh nghiệm và muốn nâng cao kỹ năng chiến đấu hoặc chỉ huy.

Boardman nói rằng các quân nhân Ukraine thường được điều động ra chiến trường ngay sau khi hoàn tất khóa đào tạo.

"Chúng tôi có lẽ dạy cho binh sĩ Ukraine nhiều thứ hơn tân binh lục quân Anh, bởi lính Anh không phải ra chiến trường ngay sau khi hoàn tất khóa đào tạo cơ bản. Các chuyên gia vận hành drone Anh đang huấn luyện binh sĩ Ukraine để mô phỏng chiến trường với drone hiệu quả nhất có thể", Boardman nói.

Một số người khuyết tật bị mất chân hoặc tay cũng tham gia khóa huấn luyện, đóng vai thương binh trên chiến trường. Theo đại tá Boardman, điều này sẽ khiến tân binh Ukraine bị sốc và thực sự nghĩ rằng họ đối mặt với thương vong trên thực địa.

Drone ngày càng phổ biến trong các cuộc xung đột hiện nay, trong đó có chiến sự Nga - Ukraine. Quân đội các nước phương Tây đang ưu tiên lĩnh vực drone quân sự, trong đó Mỹ đã mở trường đào tạo drone với cố vấn quân sự Ukraine và Đan Mạch lên kế hoạch cử binh sĩ tới Ukraine để học về tác chiến drone.

Quân đội Ukraine được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm thực chiến bằng drone hơn các nước phương Tây đang huấn luyện binh sĩ cho họ. Bên cạnh đó, hàng loạt binh sĩ Ukraine còn sở hữu kinh nghiệm chiến đấu dày dạn hơn huấn luyện viên phương Tây đang đào tạo họ.

Boardman cho biết đây là điều mà cả binh sĩ Ukraine lẫn huấn luyện viên của họ nhận thức được, cũng như hưởng lợi từ nó. "Một số binh sĩ Ukraine biết rất rõ cách chiếm một chiến hào vì họ làm điều đó từ vài tuần trước. Khi được hướng dẫn các cách tác chiến tối ưu, họ có thể nhận xét được đâu là phương án hiệu quả nhất", ông nói.

Theo Boardman, những kiến thức nói trên sẽ được cung cấp cho lục quân Anh. Điều này diễn ra trong lúc Anh đang xây dựng chiến thuật tác chiến drone, song quân đội nước này không tham gia cuộc xung đột nào và "không thể phát triển điều này nhanh như Ukraine".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Business Insider)