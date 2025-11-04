Anh có thể đã chuyển thêm tên lửa Storm Shadow cho Ukraine

Anh dường như đã viện trợ Ukraine thêm loạt tên lửa Storm Shadow, có tầm bắn tới 560 km, nhằm giúp nước này tiếp tục tập kích lãnh thổ Nga.

Truyền thông Mỹ ngày 3/11 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết chính phủ Anh gần đây chuyển giao thêm tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine, nhằm đảm bảo nước này có đủ nguồn dự trữ vũ khí trước khi mùa đông tới. Số lượng tên lửa và phiên bản cụ thể không được tiết lộ.

"Giới chức Anh lo ngại quân đội Nga sẽ tăng cường tập kích Ukraine trong giai đoạn này. Động thái còn giúp Kiev duy trì chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ đối phương", một nguồn tin cho hay.

Chính phủ Anh và Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Tên lửa Storm Shadow tại nhà máy ở Stevenage, Anh hôm 9/7. Ảnh: AFP

Tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP-EG do Anh và Pháp hợp tác phát triển, có tốc độ tối đa 1.000 km/h, đạt tầm bắn 250-560 km tùy biến thể. Nó có thiết kế giảm độ phản xạ radar và sở hữu khả năng bay thấp nhằm né tránh radar phòng không, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh và khớp ảnh địa hình để tập kích chính xác mục tiêu.

Đầu đạn BROACH của Storm Shadow gồm liều nổ lõm sơ cấp để xuyên phá bê tông cốt thép và nền đất, mở đường cho đầu đạn nổ phá cỡ lớn lao vào bên trong và gây sát thương tối đa.

Anh và Pháp viện trợ lô Storm Shadow/SCALP-EG đầu tiên cho Ukraine từ tháng 5/2023. Con số cụ thể không được tiết lộ, nhưng truyền thông phương Tây ước tính Ukraine đã sở hữu khoảng 100-200 quả. Loại tên lửa này từng được kỳ vọng sẽ là "vũ khí thay đổi cuộc chơi", cho phép Ukraine tập kích mục tiêu nằm sâu trong đất Nga.

Quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng Storm Shadow để tấn công bán đảo Crimea và những khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk. Kiev lần đầu khai hỏa Storm Shadow vào mục tiêu quân sự trên lãnh thổ đối phương hồi tháng 11/2024.

Nga đã thu được một số quả Storm Shadow gần như nguyên vẹn, cho phép xây dựng biện pháp đối phó. Quân đội Nga từng nhiều lần đánh chặn thành công các đòn tập kích bằng tên lửa Storm Shadow, trong khi lực lượng Ukraine phải giảm tần suất sử dụng do kho dự trữ cạn kiệt.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, Telegraph)