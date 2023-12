Anh, Ai Cập bắn hạ UAV trên Biển Đỏ

Phòng không Ai Cập đánh chặn vật thể khả nghi gần bờ, trong khi chiến hạm Anh trên Biển Đỏ bắn hạ một UAV đang nhắm vào tàu hàng.

Không quân Ai Cập ngày 16/12 bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) khả nghi trên Biển Đỏ khi vật thể này di chuyển gần thị trấn Dahab, thuộc vùng duyên hải phía đông trên bán đảo Sinai, theo tiết lộ từ hai nguồn tin an ninh cho Reuters. Giới chức Ai Cập chưa xác minh được xuất xứ của UAV khả nghi.

Nhân chứng tại Dahab mô tả một vật thể bay bị bắt hạ và rơi xuống biển. Một số người lại cho biết có một vật thể rơi vào dãy núi gần bờ biển.

Hồi cuối tháng 10, một số UAV cũng rơi xuống khu vực duyên hải Ai Cập và phát nổ. Giới chức Israel khi đó cáo buộc nhóm vũ trang Houthi tại Yemen do Iran hậu thuẫn đứng sau các vụ tập kích.

Khu trục hạm Anh thuộc lớp Type 45 khai hỏa tên lửa phòng không trong cuộc thử nghiệm vào năm 2017. Ảnh: MOD UK

Cùng ngày 16/12, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết khu trục hạm HMS Diamond khi tuần tra trên Biển Đỏ đã bắn hạ một UAV đang đe dọa tàu hàng trong khu vực. "Chiến hạm phóng tên lửa Sea Viper và phá hủy mục tiêu thành công", ông nói.

Khu trục hạm Type 45 HMS Diamond được điều động đến Biển Đỏ từ tháng 11, giữa lúc lực lượng Houthi liên tục đe dọa tàu hàng. Bộ Quốc phòng Anh cho hay nhiệm vụ của tàu là đảm bảo tự do hàng hải, trấn an các tàu hàng và đảm bảo lưu thông hàng hóa an toàn ở khu vực.

Đây là một trong những tàu chiến hiện đại nhất của hải quân Anh, tàu hạ thủy vào năm 2007 và được đưa vào biên chế từ năm 2011. Khu trục hạm có chiều dài thân tàu 152 m và lượng giãn nước 8.500 tấn.

Khu trục hạm HMS Diamond diễn tập cùng trực thăng Wildcat vào đầu năm 2023. Ảnh: MOD UK

Tàu trang bị hệ thống phòng không PAAMS với khả năng phóng tên lửa Aster 15 (tầm bắn tối đa 30 km) và tên lửa Aster 30 (tầm bắn tối đa 120 km). Phiên bản Aster 30 trên tàu còn có tên gọi là Sea Viper, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. HMS Diamond còn được trang bị tên lửa chống hạm Harpoon cùng các hệ thống pháo và súng máy.

Lực lượng Houthi kiểm soát miền tây Yemen gần đây thường xuyên tập kích tàu chiến Mỹ và tàu hàng quốc tế bằng tên lửa, UAV ở khu vực Biển Đỏ. Các vụ tấn công tăng đáng kể từ khi xung đột ở Dải Gaza bùng nổ, do Houthi tuyên bố sẽ ủng hộ lực lượng Hamas chống lại Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cảnh báo những vụ tấn công trên Biển Đỏ là "mối đe dọa trực tiếp đến thương mại quốc tế và an ninh hàng hải".

Hai hãng vận tải biển lớn nhất thế giới là Maersk và Hapag-Lloyd hôm 15/12 đã thông báo tạm ngưng cho tàu đi qua vùng biển vì lo ngại an ninh.

Vị trí Yemen và Biển Đỏ. Đồ họa: AFP

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters, Arab News)