An ninh thắt chặt trước giờ diễu binh A80

Lúc 20h, hai lớp barie được dựng trên phố Lê Hồng Phong để kiểm soát người, phương tiện qua lại. Đây là một trong những tuyến phố sẽ cấm triệt phương tiện, trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu lúc 6h30 ngày mai tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội.