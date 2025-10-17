Ám ảnh sản phẩm giảm cân trôi nổi

Một đêm năm ngoái, Diễm My, 22 tuổi, Hà Nội, tay chân run lẩy bẩy đến mức co giật sau khi dùng hai lọ “thần dược giảm mỡ” mua từ người nổi tiếng trên mạng.