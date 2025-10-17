Thứ sáu, 17/10/2025, 05:58 (GMT+7)
Ám ảnh sản phẩm giảm cân trôi nổi
Một đêm năm ngoái, Diễm My, 22 tuổi, Hà Nội, tay chân run lẩy bẩy đến mức co giật sau khi dùng hai lọ “thần dược giảm mỡ” mua từ người nổi tiếng trên mạng.
00:00
00:00/00:00
Một đêm năm ngoái, Diễm My, 22 tuổi, Hà Nội, tay chân run lẩy bẩy đến mức co giật sau khi dùng hai lọ “thần dược giảm mỡ” mua từ người nổi tiếng trên mạng.
Bạn thấy trải nghiệm của mình thế nào? Hãy cho chúng tôi biết để VnE-GO phục vụ bạn tốt hơn
Email sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc khi cần tìm hiểu thêm thông tin về góp ý của bạn
Khi gửi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VnExpress.
Form này được bảo vệ bởi reCAPTCHA