Ám ảnh cảnh chen lấn, giẫm đạp, xả rác khi xem hợp luyện diễu binh

Hà NộiGiữ chỗ suốt 12 tiếng để chờ xem buổi hợp luyện diễu binh nhưng chỉ vài phút đi mua chai nước Hồng Liên đã bị người khác chiếm mất vị trí.

Khi cô gái 30 tuổi ở phường Hà Đông giải thích đã ngồi đây từ 5h sáng 24/8, có nhiều người xung quanh làm chứng, người kia đáp trả: "Đứng dậy là mất chỗ, vỉa hè công cộng chứ đất nhà cô à?".

Bức xúc, Liên đôi co, hai bên lời qua tiếng lại. Khi lực lượng an ninh can thiệp, yêu cầu giữ trật tự và đám đông lên tiếng, người này mới bỏ đi.

"Nếu biết phải giành nhau từng viên gạch thế này, tôi thà ở nhà", Liên nói.

Sau lần đến muộn phải ngồi sau nhiều hàng người ở buổi tổng duyệt đầu tiên (tối 21/8), Liên quyết tâm phải có vị trí đẹp. Lần đó, khi đoàn diễu binh đi qua, tất cả đồng loạt đứng dậy, che khuất mọi tầm nhìn. Ngồi ở giữa, Liên cảm nhận rõ sự dồn ép. Hàng sau đẩy lên, ai cũng cố nhoài người ra phía trước. Hàng rào an ninh chặn lại khiến những người đầu tiên bị ép chặt, còn đám đông phía sau vẫn không ngừng xô tới, tạo ra một không khí ngột ngạt, khó thở.

"Mọi người đùn đẩy, thậm chí giẫm đạp lên nhau, có người ngất xỉu cũng không thoát ra được, người bắc ghế đứng, trèo lên cây, một cảnh tượng hỗn loạn đến kinh hãi", Liên kể.

Kết thúc sự kiện, cảnh tượng ám ảnh khác lại đến. Các tuyến phố biến thành "biển rác" với đủ loại vỏ chai, hộp đồ ăn, áo mưa, bạt nilon. Rác la liệt từ lòng đường đến vỉa hè, chất đống quanh các gốc cây. "Mọi người cũng cố nhặt một chút nhưng không xuể, rác vẫn thành núi", cô gái nói.

Ám ảnh cảnh chen lấn, dẫm đạp, xả rác khi xem diễu binh Đoàn người phá rào chắn của lực lượng an ninh để tiến lên phía trước xem diễu binh sáng và tối 24/8 trên đường Nguyễn Thái Học. Nguồn: Nam+

Cùng chung cảm giác thất vọng, Tiến Hưng, 28 tuổi, ở phường Ngọc Hà, có những trải nghiệm tồi tệ trong buổi tổng duyệt tối 24/8. Anh và bạn gái định xem ở khu vực Cung thể thao Quần Ngựa nhưng dòng người đã bị chặn từ phố Phan Kế Bính. Biển người đặc quánh, người trước không thể tiến, người sau vẫn dồn lên. Giữa những gương mặt bơ phờ là tiếng trẻ con khóc thét, buộc người lớn phải cõng lên cổ để dễ thở.

Bị dòng người cuốn đi, một người luôn tâm niệm bảo vệ môi trường như Hưng phải giẫm lên các bồn hoa ven đường. "Tôi không muốn nhưng bị đẩy đi. Nhìn những luống hoa bị giẫm nát, đất bị nén chặt, tôi biết chúng khó mà sống lại được", anh nói.

Khoảng 19h30, giữa lúc kẹt cứng, Hưng nghe tiếng hô lớn. Đám đông phía trước bỗng ào lên, buộc anh chạy theo nếu không muốn bị giẫm đạp. Một số người đã phá hàng rào an ninh để tràn xuống lòng đường.

"Vừa mừng vì thoát khỏi chỗ kẹt, tôi lại sợ bị xô đẩy, ngã đè lên nhau", Hưng kể.

Loạt cây cảnh quan trồng trên đường Văn Cao bị giẫm nát sau buổi tổng duyệt diễu binh tối 24/8. Ảnh: Nguyet Ha

Đây không phải lần đầu anh chứng kiến cảnh tượng này. Ba ngày trước, trong buổi hợp luyện đầu tiên, anh ngỡ ngàng khi thấy nhiều người dựng xe máy trên cầu vượt Kim Mã - Liễu Giai để xem. Họ dựng chân chống, trèo lên yên bất chấp dòng xe cộ đang di chuyển chậm bên cạnh.

"Nhiều gia đình còn cho cả con nhỏ đứng vắt vẻo lên xe. Đám đông bên dưới thì cố lách qua các khe hở để chui vào trong", Hưng kể. Đứng quan sát, anh chỉ lo có người va phải xe khiến người đứng trên ngã nhào.

Về nhà, cảm giác sốc của anh tăng lên khi lướt mạng xã hội. Hàng loạt video ghi lại cảnh người dân leo lên nóc ôtô đỗ ven đường, hay tràn vào đường sắt trên cao ở đoạn Lê Duẩn để có vị trí xem tốt hơn. Chỉ đến khi đèn tín hiệu và còi tàu vang lên, họ mới vội vã chạy tán loạn.

"Ai cũng muốn chứng kiến khoảnh khắc trọng đại, nhưng bất chấp an toàn tính mạng và làm ảnh hưởng đến người khác thì không đáng chút nào", Hưng nói.

Hình ảnh người dân leo lên ôtô đỗ ven đường để xem diễu binh tối 24/8. Ảnh: N.T.T

Ghi nhận của VnExpress trong hai buổi tổng duyệt 21 và 24/8, các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai, Lê Duẩn tình trạng chen lấn, xô đổ hàng rào bảo vệ, leo trèo lên các vị trí nguy hiểm diễn ra phổ biến. Các video về những hành vi này sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và gây tranh cãi gay gắt.

Nhiều người chỉ trích đây là hành xử thiếu văn minh, trái ngược với tinh thần kỷ luật, trang nghiêm của lễ diễu binh. Họ đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm để răn đe. Ngược lại, có người cho rằng những hành động này xuất phát từ lòng yêu nước, mong muốn được thấy rõ các lực lượng vũ trang, nên "vui vẻ bỏ qua cho nhau".

PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh có quy mô lớn, thu hút lượng người khổng lồ. Trong khi đó, không gian dành cho khán giả còn hạn chế, dẫn đến tình trạng quá tải. "Nhưng việc trèo lên cây, nóc ôtô không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức, mà còn làm xấu đi hình ảnh quốc gia, lu mờ công sức tập luyện của các lực lượng và nỗ lực tổ chức của nhà nước", ông Trung phân tích.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, nhấn mạnh lòng yêu nước cần đi đôi với hành xử văn minh.

Bà An đề xuất, cơ quan chức năng nên bố trí thêm các điểm tập kết rác công cộng trong những sự kiện lớn. Về phía người dân, cần tự giác dọn dẹp vệ sinh sau khi rời đi. "Quan trọng hơn, mỗi người cần có ý thức nhường nhịn, đặc biệt là với người già, trẻ nhỏ, và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không phá rào hay gây cản trở người thi hành công vụ", bà An nói.

Ám ảnh cảnh chen lấn, dẫm đạp, xả rác khi xem diễu binh Video ghi lại cảnh người dân xem diễu binh nhanh chóng rời khỏi đường ray tàu hỏa trên đường Lê Duẩn khi có còi thông báo tàu chuẩn bị đi đến, tối 24/8. Nguồn: Thu Hường

Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội cho biết, bên cạnh những hình ảnh tự hào, đã xuất hiện một số hành vi thiếu ý thức như chen lấn, xô đẩy hàng rào, cãi vã, thậm chí chống đối lực lượng chức năng. Sau sự kiện, rác thải và các luống hoa bị giẫm nát đã phá hỏng cảnh quan chuẩn bị cho ngày lễ lớn.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở các trường hợp vi phạm, tạm giữ hình sự những người có hành vi chống người thi hành công vụ. Cảnh sát giao thông cũng xử phạt nhiều trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm.

"Yêu nước thật sự bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như giữ gìn cảnh quan, cư xử văn minh. Đừng để lại rác, hay những vết giày trên thảm cỏ, luống hoa", thông báo của Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Ngán ngẩm trước cảnh hỗn loạn, gia đình chị Ngọc Hà, 40 tuổi, ở phường Nam Từ Liêm, đã chọn cách riêng để tận hưởng không khí lễ hội. Thay vì đổ về trung tâm, vợ chồng chị đưa hai con ra đường Phạm Văn Đồng để đón các đoàn xe quân sự trên đường trở về. Còn để chiêm ngưỡng các khối diễu binh bộ hành, họ dự định sẽ xem qua truyền hình.

"Đường Phạm Văn Đồng nơi gia đình tôi đứng ít người, xem rất thoải mái. Các con tôi lần đầu được thấy các khí tài quân sự hiện đại ở cự ly gần như vậy", chị Hà chia sẻ.

Thanh Nga - Quỳnh Nguyễn