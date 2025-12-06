Alicia Keys hát tôn vinh sức mạnh nhân loại

Hà NộiAlicia Keys hát "Good Job", "Girl On Fire", tôn vinh trí tuệ, nghị lực và tinh thần vượt khó của con người, ở lễ trao giải khoa học, công nghệ VinFuture, tối 5/12.

Tại Nhà hát Hồ Gươm, ca sĩ Mỹ xuất hiện lộng lẫy với mái tóc tết được gắn trang sức, thể hiện bản hit Girl On Fire. Nghệ sĩ tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ và bùng nổ với bài hát chủ đề nữ quyền. Ca khúc khắc họa hình ảnh một cô gái tự tin, mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn và áp lực từ cuộc sống. Sau tiết mục, cô tiếp tục hát If I Ain’t Got You, bản ballad trữ tình nói về giá trị của tình yêu.

Ca sĩ Alicia Keys trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: Giang Huy

Ở phần sau chương trình, cô xuất hiện trở lại, đàn piano bản Good Job. Điểm nhấn của tiết mục là sự kết hợp với công nghệ kinetic rings, những vòng ánh sáng chuyển động theo từng giai điệu, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Nhạc phẩm là lời tri ân của Alicia Keys gửi đến những "người hùng đời thường" -từ bác sĩ, y tá, giáo viên, cha mẹ đến những lao động bình dị, vẫn âm thầm cống hiến mỗi ngày ngoài ánh đèn sân khấu.

Ca sĩ cho rằng dù ít được chú ý hay tán dương, những nỗ lực lặng lẽ của họ đã giúp thế giới vận hành và tốt đẹp hơn. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, bài hát lặp lại thông điệp "You’re doing a good job" (Bạn đã làm rất tốt) như lời động viên dành cho những người đang kiệt sức, hoang mang hoặc tự hỏi liệu những cố gắng của mình có được ghi nhận. Sáng tác ra đời trước đại dịch nhưng khi Covid-19 bùng phát, ca khúc trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ dành cho lực lượng tuyến đầu và tất cả những ai đang thầm lặng làm việc vì cộng đồng.

Giọng hát của Alicia Keys vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào, được nâng niu và thăng hoa nhờ sự phối hợp của dàn nhạc cùng các nghệ sĩ bè, tạo nên những màn trình diễn đầy cảm xúc và cuốn hút.

Alica Keys bên cây đàn piano. Ảnh: Giang Huy

Trong buổi phỏng vấn trước giờ diễn, cô cho biết vinh hạnh khi có mặt trong sự kiện tôn vinh khoa học, các nhà nghiên cứu. Những bài hát được lựa chọn có sự kết nối hoàn hảo với công việc thầm lặng nhưng phi thường mà các nhà khoa học đang làm.

Theo ca sĩ, khoa học cũng giống như âm nhạc, là những phép màu giữa đời thực, có khả năng khám phá, chữa lành với con người. Cô cho rằng chủ đề Rising and Thriving (Cùng vươn mình, cùng thịnh vượng) của lễ trao giải Vin Future 2025 gắn bó sâu sắc với âm nhạc của cô.

"Tôi tin vào sức mạnh của con người. Chúng ta đều đang đi qua những thời điểm thật sự rất khó khăn. Nhưng với tôi, khát vọng vươn lên và tỏa sáng là quyền mà ai cũng xứng đáng có được", Alicia Keys nói.

Danh ca Mỹ chia sẻ rằng cô đã có một ngày trọn vẹn để khám phá từng ngóc ngách của Hà Nội. Ca sĩ đi dạo ở phố cổ, tham quan phố đường tàu nổi tiếng và hòa mình vào nhịp sống náo nhiệt ở nơi đây. "Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Mọi người rất tử tế, ấm áp và luôn quan tâm lẫn nhau. Thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi hạnh phúc khi có mặt tại Việt Nam", Alicia Keys nói.

Ngoài Alicia Keys, ca sĩ Đức Phúc, nghệ sĩ violin người Mỹ Ezinma Ramsay tham gia chương trình. Đức Phúc biểu diễn mashup Đất nước lời ru - Phù Đổng Thiên Vương. Phù Đổng Thiên Vương là ca khúc từng giúp Đức Phúc giành ngôi vị quán quân Intervision 2025 tại Nga. Ezinma Ramsay mang đến tiết mục House of Batch. Màn trình diễn ứng dụng công nghệ holofan kinetic, tạo nên những hiệu ứng hình ảnh visual sống động, chuyển động theo từng giai điệu, khiến không gian sân khấu trở thành một bức tranh đa chiều.

Đức Phúc biểu diễn trong lễ trao giải VinFuture 2025. Ảnh: Giang Huy

Alicia Keys 44 tuổi, nổi tiếng với giọng hát nội lực, hàng loạt bản hit tiêu biểu của dòng nhạc R&B như Fallin’, If I Ain’t Got You, Empire State of Mind và Girl on Fire.Trong sự nghiệp, nghệ sĩ từng nhận 17 giải Grammy.

Từ khi ra mắt album đầu tay Songs in A Minor (2001),Alicia Keys nhanh chóng vụt sáng trở thành ngôi sao quốc tế. Với hơn 65 triệu bản thu âm được bán ra, 5 tỷ lượt nghe trực tuyến, hơn 37 triệu đĩa đơn kỹ thuật số và 20 triệu album được tiêu thụ chỉ riêng tại Mỹ, cô được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) công nhận là nữ nghệ sĩ R&B hàng đầu của thiên niên kỷ. Hai ca khúc huyền thoại Empire State of Mind và No One đều đạt chứng nhận Kim cương của RIAA, mỗi bài vượt mốc 10 triệu bản bán ra.

Alicia Keys còn là tác giả, doanh nhân, diễn viên, nhà hoạt động xã hội trong phong trào nữ quyền. Với vai trò đồng sáng lập tổ chứcShe Is The Music, Alicia Keys đã trở thành người tiên phong trong việc thúc đẩy bình đẳng giới của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Cô là tác giả của hồi ký More Myself: A Journey, một trong những cuốn sách bán chạy nhất theo xếp hạng của New York Times, đồng thời là người sáng tạo tiểu thuyết đồ họa Girl On Fire. Năm 2024, vở nhạc kịch gốc HELL’S KITCHEN, dự án mà cô ấp ủ suốt 13 năm, đã nhận 13 đề cử giải Tony, hai chiến thắng giải Tony và một giải Grammy 2025.

Hồi tháng 10, cô dự định biểu diễn đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025: Symphonyof Stars tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Tuy nhiên, chương trình sau đó hủy.

Giải thưởng khoa học - công nghệ toàn cầu VinFuture vinh danh những đổi mới đột phá góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững cho hành tinh. Sự kiện được tổ chức thường niên, với sự góp mặt của các tên tuổi hàng đầu trong giới nghiên cứu. John Legend, Christina Aguilera, Katy Perry, nhóm nhạc Imagine Dragons từng biểu diễn ở chương trình.

Hà Thu