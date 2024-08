AI4VN 2024 đề cập vấn đề nóng về AI tạo sinh

Các chuyên gia, 'ông lớn công nghệ' sẽ phân tích xu hướng nổi bật, cơ hội bứt phá khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong các lĩnh vực và quản trị doanh nghiệp tại AI4VN 2024.

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) 2024 có chủ đề "Mở khóa sức mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh - Unlock the power of Generative AI", diễn ra ngày 23/8 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Báo VnExpress tổ chức với sự phối hợp của Câu lạc bộ Các Khoa - Viện - Trường Công nghệ thông tin -Truyền thông (FISU), bắt đầu từ năm 2018.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch FISU Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành CNTT, Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, AI4VN đề cập tới trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc sử dụng AI có trách nhiệm, giảm rủi ro cho người dùng... đang là những vấn đề nóng bỏng. "Chủ đề năm nay một mặt đẩy mạnh tiềm năng của công nghệ AI, đi cùng sự hội tụ sức mạnh công nghệ và công nghiệp trí tuệ nhân tạo tạo sinh", ông nhìn nhận.

Ông đánh giá chủ đề AI Summit 2024 rất thú vị khi xoay quanh việc "mở khóa sức mạnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh". Mở khóa được hiểu thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng phải tạo ra AI có trách nhiệm, đạo đức; AI xanh an toàn cho người sử dụng và doanh nghiệp. "Chủ đề AI4VN "bắt trend" bám sát công nghệ thế giới nhưng vẫn thể hiện đúng, trúng và sát với nhu cầu phát triển của Việt Nam", GS Thủy nói.

GS. TS Nguyễn Thanh Thủy. Ảnh: Hà An

Theo ông, việc "mở khóa" nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các ứng dụng không chỉ tập đoàn lớn mà có doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mở khóa cũng là quan tâm triển khai các mô hình AI, ngôn ngữ lớn hay Chat GPT trong các lĩnh vực chuyên biệt. Bên cạnh mở khóa (unlock) là khóa (lock), nghĩa là cần quan tâm đến đạo đức của AI và sử dụng có trách nhiệm, phát triển AI giải thích được và an toàn, giảm thiểu tối đa rủi ro.

Tại Việt Nam, "cơ hội vàng" cho các doanh nghiệp khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh là chủ đề nhận được sự quan tâm. GS Nguyễn Thanh Thủy cho hay yếu tố công nghiệp đã tạo ra thị trường AI lớn, ở đó doanh thu cũng như lợi nhuận có được do triển khai công nghệ AI nói chung và AI tạo sinh nói riêng là rất lớn. Ông dẫn thị trường AI tới 50 tỷ USD trong dữ liệu có thể khai thác được; hay các mô hình AI farm (AI server farm) đang là xu hướng công nghệ tạo ra cú đột phá của những "ông khủng về công nghệ", như Nvidia đã tăng vốn từ 1.000 tỷ USD đến 3.000 tỷ USD.

Để phát triển và ứng dụng AI tạo sinh, câu chuyện về dữ liệu và hạ tầng điện toán đám mây là điều mà nhiều doanh nghiệp quan tâm. Đây cũng là chủ đề sẽ được thảo luận trong chương trình, ở phiên hội thảo buổi sáng 23/8.

Ông Ajay Kushwaha - Giám đốc cấp cao, Kiến trúc doanh nghiệp, Khu vực ASEAN, Salesforce sẽ chỉ ra cách tiếp cận thực tế trong khai thác ứng dụng AI tạo sinh mạnh mẽ như chất lượng của dữ liệu, kết hợp AI dự đoán (Predictive AI) và AI tạo sinh để tạo nên một quy trình công việc hiệu quả hay việc tối ưu hóa tính thực tiễn và hiệu quả về chi phí của AI.

AI có giúp tối ưu hóa quá trình chẩn đoán, điều trị và tăng thời gian sống của bệnh nhân hay không, sẽ được PGS.TS Nguyễn Thị Trang, Trường Đại học Y Hà Nội; Phó tổng thư ký, Hội Di truyền Y học Việt Nam, giải đáp. Chuyên gia cũng giới thiệu giải pháp, quy trình pháp triển mô hình trí tuệ nhân tạo hỗ trợ điều trị ung thư.

"Xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo thế giới" là điểm nhấn tại phiên chính AI Summit. Nói về chủ đề này, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy nhìn nhận từ khóa về "sức mạnh của AI tạo sinh" thể hiện ở 3 khía cạnh gồm công nghệ, hội tụ công nghệ và công nghiệp trí tuệ nhân tạo.

Bước vào phiên chính AI Summit trong buổi chiều 23/8 sẽ có sự xuất hiện của bà Kim Hee-Eun, Giám đốc phụ trách Chính sách Cạnh tranh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tập đoàn Meta, nói về tác động xã hội nổi bật của trí tuệ nhân tạo.

Bà Kim Hee-Eun từ Tập đoàn Meta. Ảnh: NVCC

Tiếp đó ông Kim Younghun, Giám đốc Bộ phận Mở rộng AI, Cục Xúc tiến CNTT Quốc gia Hàn Quốc, NIPA, có bài tham luận về ứng dụng AI trong thúc đẩy các giải pháp công cộng. Ông chia sẻ về kế hoạch chiến lược của Hàn Quốc trong việc phổ biến, hội tụ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh AI nhằm phát triển dự án lớn trong hệ sinh thái AI.

Ông Kim Younghun, từ NIPA, là diễn giả trong chương trình. Ảnh: NVCC

Sau phần quốc tế, đại diện các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp lớn trong nước sẽ làm rõ hơn các bước chuẩn bị, tiềm năng cũng như cơ hội, thách thức khi phát triển và ứng dụng AI đối với Việt Nam.

Mở đầu phiên này, GS Vũ Hà Văn, Giám đốc Khoa học Viện nghiên cứu dữ liệu lớn VinBigData (tập đoàn Vingroup) có bài chia sẻ về việc "Việt Nam chuẩn bị thế nào trước thời đại AI tạo sinh".

Tiếp theo ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Thành viên Tập đoàn FPT sẽ có bài tham luận về chủ đề "Có nên tự chủ AI".

TS Lê Anh Văn, Giám đốc Nền tảng VNPT Generative AI, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ chia sẻ câu chuyện thực tế của doanh nghiệp trong "Phát triển AI "Make in Vietnam" với tầm nhìn quốc tế".

Các hoạt động chính tại AI4VN 2024:

Trong buổi sáng 23/8, chương trình có bốn phiên hội thảo (AI Workshop), đề cập tới các chủ đề: AI Automation - Tự động hóa và AI; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam; Data center và AI Cloud và Ứng dụng AI trong lĩnh vực Y tế. Trước khi bước vào các chủ đề chuyên sâu đại diện của UNESCO sẽ có phần dẫn mở trao đổi về việc "Hợp tác quốc tế đảm bảo an toàn đối với trí tuệ nhân tạo". Khép lại phiên hội thảo buổi sáng là bài trình bày về "Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm ở Việt Nam" đến từ đại diện Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội).

AI Summit diễn ra chiều 23/8 có sự tham của của lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành và các tổ chức quốc tế. Phần đầu là phát biểu, tham luận của các diễn giả. Phần hai của chương trình, Ban tổ chức sẽ trao giải cho các sản phẩm, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo nổi bật (AI Awards 2024).

Trong khuôn khổ AI4VN 2024, một triển lãm (AI Expo) diễn ra cả ngày, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp AI của doanh nghiệp trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

>>> Thông tin về chương trình tại đây

Trường Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) mang đến sự kiện robot chơi đàn cùng không gian chơi piano thực tế ảo tại AI4VN 2023. Ảnh:Trần Quỳnh

Như Quỳnh