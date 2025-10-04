AEON xây trung tâm thương mại đầu tiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tây NinhAEON Tân An có tổng vốn đầu tư 1.076 tỷ đồng là trung tâm thương mại đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 8 tại Việt Nam.

Ngày 4/10, AONE Tân An khai trương trung tâm thương mại có tổng diện tích khoảng 27.000 m2 với khoảng 30 cửa hàng cùng 1.000 nhân viên phục vụ.

AONE Tân An có vị trí đắc địa khi nằm ở khu trung tâm hành chính của tỉnh Tây Ninh, ngay trục đường huyết mạch Hùng Vương, liền kề quốc lộ 1 và cách đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương hơn 1 km.

Một góc trung tâm thương mại AEON Tân An. Ảnh: AEON Tân An

Khu trung tâm thương mại gồm 3 tầng chính và 1 tầng hầm, trong đó tầng trệt bố trí siêu thị, sảnh sự kiện, ẩm thực và đồ uống. Từ tầng 1 đến tầng 3 gồm các ngành hàng thời trang, đồ gia dụng, ẩm thực, nhà sách, khu vui chơi cùng rạp chiếu phim. Nơi này còn có hệ thống bãi xe ngoài trời lẫn tầng hầm có sức chứa khoảng 270 ôtô cùng gần 1.000 xe máy.

Điểm nhấn của AEON Tân An là khu trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị hướng đến nhóm khách hàng chính gồm các gia đình từ 25 đến 39 tuổi có con trong độ tuổi mầm non đến tiểu học. Bên cạnh đó, trung tâm còn kỳ vọng thu hút thế hệ Gen Z và du khách đến từ các tỉnh lân cận khu vực miền Tây.

Hàng nghìn lượt khách đến AEON Tân An tham quan mua sắm mỗi ngày. Ảnh: AEON Tân An

Dự kiến 1 tháng sau ngày khai trương, AEON Tân An sẽ triển khai quầy thanh toán ưu tiên cho khách hàng không sử dụng túi nylon dùng 1 lần hoặc mang theo túi riêng của mình khi mua sắm tại AEON. Đồng thời, mỗi giao dịch không sử dụng túi nylon dùng 1 lần hoặc mang theo túi riêng của mình khi mua sắm tại AEON sẽ được trực tiếp giảm 1.000 đồng.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết AEON Tân An là một trong 3 công trình lớn chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh. Ngay từ khi mở cửa đón khách hôm 23/9, AEON Tân An đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, mua sắm mỗi ngày.

"AEON Tân An là trung tâm thương mại đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được quy hoạch hiện đại, tích hợp đồng bộ các tiện ích mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng", ông Út nói.

Hoàng Nam