Aeon tính mở loạt siêu thị tại Việt Nam để tăng gấp ba doanh số

Với doanh số siêu thị, cửa hàng tại Việt Nam tăng bình quân 30% mỗi năm, Aeon tính mở mới loạt điểm bán để tăng gấp 3 khoản thu hiện tại vào 2030.

Thông tin này được ông Tezuka Daisuke, Tổng giám đốc Công ty TNHH Aeon Việt Nam chia sẻ với báo giới, nhân sự kiện hãng mở trung tâm bách hóa tổng hợp đầu tiên tại Hưng Yên, ngày 2/10.

Theo đó, doanh nghiệp từ Nhật Bản tham vọng tăng gấp 3 doanh số vào năm 2030 tại thị trường 100 triệu dân so với mốc hiện tại. Theo ông Tezuka, họ là doanh nghiệp bán lẻ đứng thứ 4-5 tại Việt Nam về quy mô doanh thu. Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 30% mỗi năm.

Ngoài Hưng Yên, trong năm nay hãng sẽ mở thêm siêu thị tại Tân An (Tây Ninh) và một siêu thị cỡ trung ở Hải Phòng vào 2026.

Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon Văn Giang, Hưng Yên, ngày 2/10. Ảnh: Thủy Trương

Các địa điểm họ nhắm tới trong trung hạn gồm Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung (Huế, Đà Nẵng). Tổng giám đốc Aeon Việt Nam tính toán họ đã đầu tư vào Việt Nam 1,5 tỷ USD trong 10 năm qua, dự tính nhu cầu đầu tư ở mức tương tự trong 10 năm tới nhằm đạt mục tiêu tại thị trường 100 triệu dân.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng, họ đẩy mạnh đa dạng mô hình kinh doanh, từ trung tâm thương mại độc lập, trung tâm bách hóa tới các siêu thị, cửa hàng tiện lợi quy mô nhỏ. Ông Tezuka nói chiến lược này nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ tới gần nhất với người tiêu dùng Việt.

Đại diện Aeon nhìn nhận Việt Nam là thị trường trọng điểm mang tính chiến lược bên cạnh Nhật Bản. Họ đầu tư vào thị trường Đông Nam Á từ năm 2008, tìm hiểu và mở trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam vào 2014.

"Khi tìm hiểu và phân tích thị trường, chúng tôi không nhìn vào con số hay tốc độ tăng trưởng trước mắt, mà cả quá trình theo dòng thời gian. Số liệu đã chứng minh tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam được duy trì và tăng tốt", ông Tezuka nói.

Hiện tập đoàn vận hành 8 trung tâm mua sắm, 15 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, 45 siêu thị vừa và nhỏ, 182 cửa hàng tiện lợi, và 29 cửa hàng chuyên doanh các mảng thời trang, làm đẹp, xe đạp.

Thủy Trương