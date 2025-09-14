ACV đề xuất xây trung tâm logistics, khu phi thuế quan tại sân bay Long Thành

ACV muốn xây dựng tổ hợp logistics hàng không tích hợp khu phi thuế quan tại sân bay Long Thành để thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của ASEAN.

Đề xuất này được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nêu tại văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

ACV dự kiến trung tâm logistics hàng không kết hợp khu phi thuế quan nằm ở phía Tây Nam của sân bay Long Thành. Tổ hợp sẽ có diện tích 136 ha. Phần đất này thuộc 5.000 ha đã được quy hoạch và giải phóng mặt bằng từ năm 2011 cho chức năng logistics hàng không.

Trung tâm sẽ gồm hai cấu phần, trong đó phần cứng là cơ sở hạ tầng cùng các công trình logistics, phần mềm là khu phi thuế quan với các chính sách đột phá về thuế và hải quan.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kỳ vọng trung tâm này sẽ là yếu tố then chốt để sân bay Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực ASEAN. Theo ACV, đây là trung tâm logistics hàng không duy nhất của Việt Nam gắn với khu phi thuế quan và kết nối trực tiếp với khu bay của Long Thành.

Theo ước tính của đơn vị này, khi đi vào vận hành đầy đủ, trung tâm logistics Long Thành có thể đóng góp khoảng 0,7% vào GDP vùng Đông Nam Bộ và 1-2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước mỗi năm. Tổ hợp này cũng có thể làm tăng giá trị xuất nhập khẩu hàng không thêm 15-20% một năm, cũng như tạo ra 15.000 việc làm.

ACV đề xuất làm chủ đầu tư dự án, phát triển hạ tầng và xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ACV, các hãng hàng không và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực cũng được khuyến khích tham gia, liên kết đầu tư.

Mô hình trung tâm logistics kết hợp khu phi thuế quan đã hình thành ở một số quốc gia trên thế giới và có hiệu quả rõ rệt. Tại Singapore, sân bay Changi phát triển trung tâm logistics tích hợp khu thương mại tự do từ năm 1981. Mô hình trên cho phép miễn thuế nhập khẩu và VAT đối với hàng hóa lưu trữ, trung chuyển hoặc tái xuất. Nó góp phần giúp Changi trở thành một trong 10 sân bay hàng hóa lớn nhất thế giới.

Tại Hàn Quốc, sân bay Incheon cũng có khu thương mại tự do kết nối trực tiếp với cảng hàng không và cảng biển nước sâu. Nhờ đó, khu vực này trở thành trung tâm logistics hàng không hàng đầu châu Á.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích 5.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Đến nay, đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn đã hoàn thiện. Nhà ga hành khách cơ bản xong phần mái, lắp kính trong tháng 9; đài kiểm soát không lưu cùng các tòa nhà điều hành cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Hiện công trường huy động gần 14.000 kỹ sư, công nhân và khoảng 3.000 thiết bị, tổ chức hàng trăm mũi thi công, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án cuối năm 2025.

Anh Tú