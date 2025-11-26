98 người chết, 10 người mất tích trong mưa lũ Nam Trung Bộ

Mưa lũ ở Nam Trung Bộ khiến 108 người chết và mất tích, tăng thêm 6 so với báo cáo ba ngày trước, thiệt hại vật chất tăng lên 14.352 tỷ đồng.

Sáng 26/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết thiệt hại lớn nhất là Đăk Lăk với 63 người, Khánh Hòa 22, Lâm Đồng 5, Gia Lai 3, Huế, Đà Nẵng mỗi nơi hai người và một người ở Quảng Trị. 10 người mất tích ở Đăk Lăk (8) và Đà Nẵng (2).

Mưa lũ trong các ngày 16-21/11 đã làm 426 nhà đổ sập, tập trung ở Đăk Lăk, Gia Lai và Khánh Hòa và gần 2.100 nhà hư hỏng. Lúc cao điểm đã có hơn 272.000 nhà bị ngập 1-3 m, trong đó Đăk Lăk 150.000 nhà, Khánh Hòa 100.000. Hiện Đăk Lăk còn 4 xã, phường bị ngập cục bộ ở mức thấp; Lâm Đồng còn 75 hộ dân ngập và 82 hộ dân tại xã Cát Tiên bị chia cắt do ngập các tuyến đường.

Ngành nông nghiệp bị tàn phá nặng nề với gần 52.000 ha lúa, hoa màu, 39.000 ha cây trồng khác bị hư hại; hơn 920.000 con gia súc, gia cầm, hơn 370 ha thủy sản, 100.000 lồng nuôi trồng bị cuốn trôi.

Nhà dân ở xã Xuân Hòa, Đăk Lăk hư hại sau lũ. Ảnh: Thanh Tùng

Hiện còn 12 vị trí trên quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc ở Khánh Hòa, Lâm Đồng. Ngành đường sắt đã khắc phục xong các vị trí sạt lở. Ngành điện đã khôi phục cho gần 1,2 triệu khách hàng, chỉ còn gần 2.300 hộ mất điện.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp hai từ tỉnh đến xã hiện còn 38/301 xã phường bị mất kết nối do mất điện và 113 trạm BTS mất kết nối. Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế 14.352 tỷ đồng, trong đó Quảng Ngãi 650, Gia Lai 1.500, Đăk Lăk 5.500, Khánh Hòa 5.604, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng.

Ngày 23/11, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, trong đó Đăk Lăk 500 tỷ đồng, Lâm Đồng 300, Khánh Hòa 150, Gia Lai 150. Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai 1.000 tấn, Đăk Lăk 2.000 tấn. Trước đó, Chính phủ đã cấp cho Khánh Hòa, Lâm Đồng mỗi nơi 200 tỷ, Đăk Lăk Gia Lai mỗi nơi 150 tỷ đồng.

Thực hiện thông báo của Bộ Chính trị, Hà Nội đã hỗ trợ Gia Lai 50 tỷ đồng, TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa 50 tỷ cùng nhiều hàng hóa; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng 50 tỷ đồng, 30 tấn hàng và 15 tỷ đồng cho ba tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa. Hải Phòng hỗ trợ Đăk Lăk 40 tỷ đồng cùng đội ngũ y bác sĩ, thuốc men.

Các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng từ bão Bualoi đến nay với tổng số 14,2 triệu USD. Gần nhất Chính phủ New Zealand cam kết hỗ trợ khoảng 15 tỷ đồng.

Gia Chính