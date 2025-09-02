80 nghệ sĩ diễu hành, trình diễn mừng Quốc khánh

Hà NộiMỹ Tâm, Tùng Dương và hàng chục nghệ sĩ cho biết tự hào khi tham gia diễu hành, trình diễn ở lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sáng 2/9.

Khối Văn hóa Thể thao diễu hành Khối Văn hóa Thể thao diễu hành trong lễ Quốc khánh. Video: VTV1

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra tại quảng trường Ba Đình. Mở màn là bộ đội biên đội trực thăng, vận tải cơ, máy bay tiêm kích bay qua lễ đài. Sau đó, các khối Nghi trượng, quân đội, công an, quần chúng lần lượt đi qua lễ đài, rồi tỏa ra các tuyến phố.

Trong đó, khối Văn hóa Thể thao có sự tham gia của 80 nghệ sĩ như: nghệ sĩ Lê Khanh, diễn viên Minh Luân, Ninh Dương Lan Ngọc, Song Luân, Huỳnh Lập, ca sĩ Tăng Duy Tăng, Ban nhạc Bức Tường, MC Nguyên Khang, hoa hậu Tiểu Vy, rapper Double 2T. Con số 80 mang ý nghĩa biểu tượng, gắn với chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc. Khối Văn hóa Thể thao là một trong những lực lượng nòng cốt, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Ca sĩ Trang Pháp, Mono, Hoàng Thùy Linh đi bên xe hoa dẫn đầu khối. Các sao nam gồm Đen Vâu, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh mặc vest hoặc áo sơ mi trắng, quần tây lịch lãm. Họ cùng cầm cờ tươi cười, vẫy chào trong tiếng reo hò của mọi người.

"Tôi rất hạnh phúc khi diễu hành qua quảng trường Ba Đình lịch sử. Tôi sẽ nhớ mãi và tự hào kể cho con cháu sau này về thời khắc được cùng các đồng nghiệp giương cao quốc kỳ", MC Nguyên Khang cho biết.

Ở chương trình nghệ thuật của đại lễ, ca sĩ Mỹ Tâm mở màn. Chất giọng nữ trung trầm, nội lực hòa quyện cùng giọng hát trong trẻo một em thiếu nhi trong mashup Tiến quân ca - Giai điệu tự hào (nhạc sĩ Văn Cao và Phạm Hồng Biển).

Tiết mục "Giai điệu tự hào - Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời"" Tiết mục "Tiến quân ca - Giai điệu tự hào - Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời". Video: VTV1

Nhiều người vỡ òa cảm xúc khi giọng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập vang lên giữa quảng trường Ba Đình, trước khi bản nhạc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời (Bùi Trường Linh sáng tác) vang lên. Tiết mục kết hợp giữa các nghệ sĩ ba miền. Phương Mỹ Chi là giọng ca trẻ của miền Nam, Hòa Minzy của miền Bắc, còn Mỹ Tâm là giọng ca đại diện miền Trung.

Mỹ Tâm cho biết: "Tại quảng trường Ba Đình ở thời khắc thiêng liêng của cả nước, tôi không thể nào diễn tả hết niềm vinh dự, hạnh phúc lớn lao khi cất câu hát 'Nước non Việt Nam ta vững bền'".

Tiết mục "Việt Nam ơi, bước tới vinh quang" Tiết mục "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang". Video: VTV1

Hoàng Bách, Tùng Dương, Dương Hoàng Yến cùng nhiều ca sĩ hòa giọng trong bản Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang (Lê Tự Minh sáng tác). Tùng Dương được phân lĩnh xướng ba câu trong bài nhạc.

Mỹ Tâm biểu diễn trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bản Việt Nam trong tôi là (Yến Lê sáng tác) với sự hòa giọng của hàng chục nghệ sĩ như Đức Phúc, Erik, Hòa Minzy, Hoàng Hiệp, kết màn trình diễn của các nghệ sĩ.

Chương trình nghệ thuật kéo dài khoảng 10 phút, là phần kết trong hoạt động diễu binh, diễu hành. Hơn 16.000 quân nhân cùng lực lượng Hải, Lục, Không quân và khối cơ giới, khí tài diễu binh trên không, trên biển và mặt đất, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Tiết mục "Tôi là người Việt Nam" Tiết mục "Việt Nam trong tôi là". Video: VTV1

Hoàng Dung