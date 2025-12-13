8 VĐV Thái Lan nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Thái Lan8 VĐV Thái Lan dự SEA Games 33 được đưa đi cấp cứu do ăn cơm hộp từ một khách sạn bên ngoài, trước khi chính thức vào khu tập trung do ban tổ chức bố trí.

Tối 12/12, lực lượng cứu hộ Traikhunatham Chonburi nhận được tin báo về tám ca bệnh khẩn cấp tại một khu lưu trú ở xã Nong Mai Daeng, huyện Mueang, tỉnh Chonburi. Các bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, một số trường hợp bị tiêu chảy.

8 VĐV Thái Lan bị ngộ độc được đưa tới tới Bệnh viện Chonburi để điều trị và xác định nguyên nhân. Ảnh: Khaosod

Qua kiểm tra, toàn bộ bệnh nhân đều là VĐV tuyển Thái Lan, gồm 6 nam và 2 nữ. Lực lượng cứu hộ sau đó nhanh chóng đưa cả 8 người tới Bệnh viện Chonburi để điều trị và xác định nguyên nhân.

Liên quan đến vụ việc, Phó giáo sư, bác sĩ Sermsak Sumanon, Trưởng ban y tế Đoàn thể thao Thái Lan, cho biết nhóm gặp vấn đề sức khỏe chủ yếu là các vận động viên môn bóng sàn (floorball), với 7 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Theo ông, các vận động viên này đã ăn cơm hộp vào bữa trưa ngày 11/12 từ một khách sạn bên ngoài, trước khi vào khu tập trung do ban tổ chức SEA Games bố trí.

"Thực phẩm gây ra triệu chứng được sử dụng trước khi vào nơi tập trung và không liên quan đến đồ ăn trong hệ thống khách sạn của ban tổ chức", ông Sermsak nhấn mạnh, đồng thời khẳng định ban y tế đã kiểm tra và loại trừ khả năng ngộ độc từ thực phẩm do phía tổ chức cung cấp.

Hiện sức khỏe các VĐV ổn định, được xuất viện và trở lại khách sạn tập trung của đội tuyển. Ban y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của các VĐV trong thời gian tới.

Các cầu thủ U22 Việt Nam dùng bữa tại khách sạn ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 4/12/2025. Ảnh: Trung Thu

Bữa ăn cũng là vấn đề được quan tâm tại SEA Games 33. U22 Việt Nam là đội tuyển của Việt Nam đến Thái Lan sớm nhất, từ ngày 1/12. Các bữa ăn được phục vụ theo kiểu buffet với thực đơn chung với các đội tuyển khác tại khách sạn ở Bangkok. Tuy nhiên, vấn đề là các món thịt hầu hết là gà, được chế biến xoay vòng theo nhiều cách khác nhau, trong khi không ở chung với các đội có thành viên theo đạo Hồi.

Đến sau đội nam một ngày, tuyển nữ đóng quân tại Chonburi, cách Bangkok khoảng 120 km. HLV Mai Đức Chung cũng đề nghị bổ sung thực phẩm cho các cầu thủ.

Mới nhất, hai đội futsal nam và nữ đã đến Bangkok, với hai ngày ăn bữa trưa theo dạng cơm hộp tại khách sạn. Tuy nhiên, suất chỉ có một bát cơm, một ít salad và thịt, cùng một quả trứng. Trong khi đó, bữa tối theo dạng buffet cũng không đa dạng. Điều này cũng xảy ra tương tự với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, cũng đóng quân tại Bangkok.

Với kinh nghiệm có ở nhiều giải, LĐBĐ Việt Nam (VFF) thực tế đã lường trước kịch bản này. Tổ hậu cần đã chủ động đề nghị khách sạn chuẩn bị thêm các món, hoặc đặt từ các nhà hàng Việt Nam ở Thái Lan để cung cấp cho các đội tuyển.

Tại SEA Games 30 ở Philippines, các đội tuyển Việt Nam cũng gặp tình trạng tương tự. Ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam thậm chí tự đi siêu thị để mua thêm đồ ăn về nấu. Tại Asian Cup 2019 ở UAE, bữa ăn không thiếu về lượng và chất, nhưng khẩu vị không phù hợp. Đội tuyển cũng đặt thêm đồ ăn Việt và Hàn Quốc ở ngoài để giúp cầu thủ ăn ngon miệng hơn.

Bên cạnh Việt Nam, Malaysia cũng phàn nàn các bữa ăn halal, theo tiêu chuẩn Hồi giáo, không đáp ứng đủ cho nhu cầu hàng ngày như chủ nhà đã hứa trước đó.

Trong cuộc họp Trưởng đoàn ngày 11/12, đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam cho biết liên tục có sai sót về vấn đề quốc kỳ trên sóng truyền hình, hoặc trao huy chương. Phía Việt Nam kêu gọi chủ nhà đảm bảo sự việc không tái diễn. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, cờ Việt Nam vẫn bị nhầm sang Malaysia trên sóng truyền hình, khi đội U22 thay người trong trận thắng Malaysia 2-0 ở lượt cuối bảng B bóng đá nam.

Các đoàn khác chỉ ra vận chuyển từ sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok vẫn chậm chạp. Ở Chiangmai, một số đội bị nhầm lẫn về chỗ ở.

Cục phó Cục Thể thao Thái Lan (SAT) thừa nhận tất cả các vấn đề và cam kết sẽ giải quyết một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, Trưởng đoàn Thái Lan Thana Chaiprasit bày tỏ quan ngại sâu sắc.

"Với tư cách là cơ quan tổ chức chính, SAT phải chỉ định các quan chức có trách nhiệm giám sát chặt chẽ từng khu vực để ngăn các vấn đề lặp lại", ông Thana nói với Nation Thailand. "Những sự cố liên tiếp có thể làm tổn hại hình ảnh của Thái Lan với tư cách chủ nhà".

Hồng Duy - Hiếu Lương