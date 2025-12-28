750 căn nhà xã hội của FLC ở Quảng Ninh dự kiến 19 triệu đồng một m2

Khu nhà xã hội FLC Tropical City Ha Long dự kiến mở bán vào cuối tháng 1/2026 với giá từ 665 triệu đồng một căn.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh vừa công khai giá bán nhà ở xã hội giai đoạn 1 tại khu đô thị phường Hà Khánh, TP Hạ Long (nay là phường Cao Xanh). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Khu nhà xã hội có diện tích khoảng 2 ha, gồm 4 tòa chung cư cao 9 tầng, một hầm và một tum, mật độ xây dựng 40%. Ngoài một tòa dành cho nhà ở thương mại, ba tòa còn lại bố trí 759 căn nhà xã hội, trong đó 80% để bán, còn lại cho thuê.

Đơn giá bán dự kiến 19 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa có kinh phí bảo trì). Với diện tích từ 35 đến 57 m2, người mua cần chi tổng 665 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Giá thuê một tháng tại dự án là 125.000 đồng mỗi m2, tương đương cả căn từ 4,4 đến 7,1 triệu đồng.

Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ từ 28/1 đến 28/2/2026. Thời điểm bàn giao nhà vào quý III/2026.

Khu nhà xã hội này nằm trong khu đô thị FLC Tropical City Ha Long với tổng diện tích khoảng 88 ha, quy mô vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng. Dự án cung cấp nhiều sản phẩm như liền kề, shophouse, căn hộ.

Quảng Ninh được Chính phủ giao hoàn thành 17.588 căn nhà ở xã hội tới 2030. Theo đề án phát triển nhà ở xã hội của tỉnh, địa phương này có 18 dự án được quy hoạch, tổng diện tích hơn 660 ha. Tính tới cuối tháng 10, tỉnh đã hoàn thành 1.758 căn nhà xã hội. Địa phương đặt mục tiêu nâng tổng số căn hoàn thành cả năm 2025 lên 2.288, vượt 4% kế hoạch.

Đình Trí