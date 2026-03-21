74 doanh nhân trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh

Trong 118 doanh nhân ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 74 người trúng cử, chủ yếu ở TP HCM và Hà Nội.

Theo thống kê của VnExpress, doanh nhân trúng đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt gần 63% số lượng ứng cử. Một số địa phương có tỷ lệ doanh nhân trúng cử tuyệt đối như Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Ninh Bình...

Hầu hết họ đang giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc các công ty, chi nhánh ngân hàng và lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp. Họ điều hành kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như xổ số kiến thiết, nông nghiệp, xây dựng, công nghệ, tài chính, năng lượng...

Trong 74 doanh nhân trúng cử, có 49 Đảng viên và 20 người đang điều hành doanh nghiệp Nhà nước hoặc do Nhà nước nắm quyền chi phối.

Phân nửa dưới 50 tuổi. Người trẻ nhất 28 tuổi là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thành Công Nguyễn Anh Tú.

Cả 5 doanh nhân thuộc "thế hệ F2", thế hệ kế thừa tại những doanh nghiệp lớn do cha mẹ họ sáng lập, đều trúng cử. Tại Hà Nội có ông Đỗ Vinh Quang (31 tuổi, Phó chủ tịch HĐQT T&T kiêm Chủ tịch Vietravel Airlines, con trai ông Đỗ Quang Hiển) và ông Nguyễn Duy Chính (41 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, con trai bà Nguyễn Thị Mai Phương). Ở phía Nam, "thế hệ F2" trúng cử có bà Lê Nữ Thùy Dương (50 tuổi, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và kinh Doanh Golf Long Thành, con gái ông Lê Văn Kiểm).

TP HCM là địa phương có nhiều doanh nhân trúng cử nhất, với 11 người, trong số 17 người ứng cử. Nhóm này chiếm gần 9% tổng số đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 của thành phố. Tại đây có nhiều gương mặt nổi bật trong cộng đồng doanh nhân như ông Lê Hồng Minh (Chủ tịch Tập đoàn VNG) hay ông Mai Hữu Tín (Chủ tịch Công ty Đầu tư U&I Mai Hữu Tín).

Hà Nội xếp thứ hai về số lượng doanh nhân trúng cử với 7 người. Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, là một trong số ít đại biểu tái đắc cử tại đây.

5 doanh nhân trúng cử HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 (hàng trên, từ trái qua): Lê Hồng Minh, Lê Nữ Thùy Dương, Nguyễn Duy Chính, Mai Hữu Tín, Đỗ Vinh Quang. Ảnh: Anh Tú

Nói với VnExpress sau khi trúng cử, ông Chính cho biết đây là vinh dự lẫn trách nhiệm lớn với người dân Thủ đô. Lãnh đạo Tân Á Đại Thành cam kết đóng góp các sáng kiến, giải pháp để thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế số, cũng như tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân tại Hà Nội.

"Đại biểu do nhân dân bầu ra phải luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trước cử tri. Mỗi ý kiến đóng góp đều phải hướng tới lợi ích lâu dài của cộng đồng và sự phát triển bền vững của thành phố", ông Chính nói.

Không riêng ông Chính, trong chương trình hành động khi ứng cử, hầu hết doanh nhân cam kết tham gia đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, thường xuyên tiếp xúc và phản ánh kiến nghị của cử tri nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế địa phương.

Theo quy định, khi trúng cử, đại biểu HĐND tỉnh thành có quyền chất vấn Chủ tịch và các thành viên khác của UBND cùng cấp. Họ cũng có quyền đề xuất sáng kiến xây dựng chính sách ở địa phương hoặc kiến nghị những vấn đề thấy cần thiết. Sau mỗi kỳ họp HĐND, họ có trách nhiệm báo cáo với cử tri kết quả, phổ biến và giải thích các nghị quyết được thông qua.

Việc ngày càng nhiều doanh nhân tham gia cơ quan dân cử được kỳ vọng góp phần đáng kể vào quá trình xây dựng chính sách và giám sát thực thi. Tiếng nói của lực lượng này tại nghị trường có thể phản ánh sát sườn mong muốn của doanh nghiệp và người dân, từ đó tác động đến việc thay đổi và sửa đổi những cơ chế, chính sách chưa phù hợp thực tiễn.

Phương Đông - Anh Tú