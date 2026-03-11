Doanh nhân 'thế hệ F2' cam kết gì khi ứng cử vào nghị trường?

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND cấp tỉnh, các doanh nhân là thế hệ kế thừa của những doanh nghiệp lớn muốn góp tiếng nói cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo thống kê của VnExpress, 5 trong số 149 doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thuộc "thế hệ F2". Độ tuổi của nhóm này trải dài từ 28 đến 50 và đang giữ chức Tổng hoặc Phó tổng giám đốc tại những doanh nghiệp do cha mẹ họ - "thế hệ F1" - sáng lập.

Doanh nhân thế hệ F2 ứng cử HĐND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Đồ hoạ: Anh Tú

Trong 5 doanh nhân thế hệ kế thừa đang ứng cử, bà Lê Nữ Thùy Dương (50 tuổi, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh Doanh Golf Long Thành) là trường hợp duy nhất có nguyện vọng tham gia cùng lúc Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Nai.

Bà Dương là con gái ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung, hai người lần lượt giữ chức Chủ tịch và Phó chủ tịch thường trực HĐQT KN Holdings. Đây là tập đoàn đầu tư đa ngành, tập trung vào các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, hạ tầng, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Khi ứng cử HĐND tỉnh, bà Dương nói nhận thức được vị trí này đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để tham gia quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng của địa phương. Bà gọi đây là "trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân".

Trong chương trình hành động khi tranh cử vào nghị trường Quốc hội, nữ lãnh đạo Golf Long Thành cam kết tập trung vào nhiều đầu việc như góp ý hoàn thiện chính sách để khu vực quanh sân bay Long Thành được phát triển đồng bộ, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm và hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững. Là nữ doanh nhân duy nhất thuộc thế hệ F2 ứng cử, bà nói đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, trẻ em và các vấn đề an sinh xã hội như y tế, chính sách cho người khuyết tật.

Cùng thế hệ bà Dương, ông Nguyễn Duy Chính - Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành - muốn tiếp tục góp tiếng nói vào cơ quan dân cử cấp tỉnh. Ông là con trai bà Nguyễn Thị Mai Phương, Chủ tịch Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Sau thời gian du học tại Anh, ông trở về làm việc tại công ty gia đình vào năm 2010 và hiện điều hành mạng lưới 4 tổng công ty và 45 đơn vị thành viên trong các lĩnh vực công nghệ, công nghệ cao và bất động sản.

Ông Chính đã tham gia HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Tái ứng cử tại thủ đô, lãnh đạo Tân Á Đại Thành nói đây là nơi ông được sinh ra, lớn lên và gắn bó nên muốn được đóng góp. Ông cho biết trong nhiệm kỳ trước đã có cơ hội trực tiếp thảo luận, xây dựng và giám sát nhiều quyết sách trọng yếu để góp phần cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh.

Nếu trúng cử sắp tới, ông cam kết đóng góp các sáng kiến, giải pháp để thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế số, cũng như tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân tại Hà Nội.

Ứng cử tại Hà Nội còn có ông Đỗ Vinh Quang (31 tuổi, Phó chủ tịch HĐQT T&T kiêm Chủ tịch Vietravel Airlines). Ông Quang là con trai ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T. Ngoài lãnh đạo các công ty trong hệ sinh thái T&T, ông còn là Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội từ đầu năm nay. Cá nhân ông đang sở hữu 119 triệu cổ phiếu ngân hàng SHB, trị giá hơn 1.700 tỷ đồng.

Trong chương trình hành động, ông Quang đánh giá các địa phương nơi ông ứng cử (xã Quang Minh, Tiến Thắng, Mê Linh và Yên Lãng) có thế mạnh sản xuất nông nghiệp, nhưng chưa có nguồn thu bền vững tương xứng. Vì vậy, ông nói nếu trúng cử sẽ đề xuất HĐND hỗ trợ các hợp tác xã, hộ kinh doanh chuẩn hóa quy trình sản xuất, mở rộng kênh tiêu thụ tại các hệ thống hiện đại. Đồng thời, con trai Bầu Hiển cũng cam kết góp ý xây dựng các nghị quyết theo hướng hình thành cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như phát triển cụm công nghiệp xanh gắn với đào tạo nghề ở địa phương.

Ngoài ra, với vai trò Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, Đỗ Vinh Quang khẳng định sẽ vận động nguồn lực xã hội hóa để cải thiện cơ sở vật chất, sân bãi nhằm tạo môi trường rèn luyện an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu niên trên địa bàn này.

Trong hơn 140 ứng viên HĐND tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Anh Tú - con trai Chủ tịch TC Group Nguyễn Anh Tuấn - nằm trong nhóm trẻ nhất. Ông Tú năm nay 28 tuổi, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần liên doanh Ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam, kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thành Công. Ông Tú được giao làm lãnh đạo doanh nghiệp này khi chưa đầy 24 tuổi.

Thành lập năm 1999, đến nay, Thành Công đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu trong nước với 3 trụ cột chính gồm công nghiệp ôtô, bất động sản, dịch vụ. Trong lĩnh vực ôtô, tập đoàn của ông Nguyễn Anh Tuấn hiện lắp ráp, phân phối xe Hyundai, Skoda và thường duy trì vị trí trong nhóm top 3 tại thị trường trong nước.

Người còn lại trong danh sách doanh nhân F2 ứng cử vào nghị trường cấp tỉnh là ông Nguyễn Viết Vương, con trai ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Ông Vương (32 tuổi), chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà, đang giữ chức Tổng giám đốc Sơn Hải. Trong hồ sơ ứng cử, doanh nhân này giới thiệu có trình độ đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ông ứng cử ở đơn vị bầu cử số 13 gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh, thuộc tỉnh Quảng Trị.

Theo quy định, khi trúng cử, đại biểu HĐND tỉnh thành có quyền chất vấn Chủ tịch và các thành viên khác của UBND cùng cấp. Họ cũng có quyền đề xuất sáng kiến xây dựng chính sách ở địa phương hoặc kiến nghị những vấn đề thấy cần thiết. Sau mỗi kỳ họp HĐND, họ có trách nhiệm báo cáo với cử tri kết quả, phổ biến và giải thích các nghị quyết được thông qua.

Phương Đông - Anh Tú