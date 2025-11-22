72 người chết do mưa lũ, Đăk Lăk còn 4 xã, phường ngập nặng

Số người chết tiếp tục tăng ở Đăk Lăk do nhiều khu vực ngập sâu được tiếp cận, tại đây còn 4 xã, phường ngập nặng.

Chiều 22/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 17h, mưa lũ đã làm 72 người chết, tăng 17 người so với sáng nay. Đăk Lăk là địa bàn thiệt hại nặng nhất với 44 người chết, Khánh Hoà 14, Lâm Đồng và Gia Lai mỗi năm 5 người, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người.

Hiện còn 13 người mất tích (không thay đổi so với sáng nay), trong đó Đăk Lăk 8 người, Đà Nẵng, Khánh Hoà mỗi nơi hai người và Quảng Trị một người.

Hai hôm nay, mưa ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cơ bản đã giảm nên lũ trên các sông đang rút. Lúc 16h, mực nước lũ sông Ba tại Củng Sơn (Đăk Lăk) dưới báo động hai 0,87 m; sông Krông Ana tại Giang Sơn trên báo động ba 1,41 m.

Hàng trăm hộ dân ở thôn Phú Thuận, xã Hoà Thịnh vẫn bị lũ cô lập. Ảnh: Đình Văn

Lũ sông Srêpôk tại Bản Đôn trên báo động ba 3,86 m. Lũ sông Dinh tại trạm Ninh Hòa (Khánh Hoà) dưới báo động ba 0,15 m. Lũ sông Đồng Nai tại Tà Lài (Đồng Nai) trên báo động hai 0,16 m.

Nước rút khiến Gia Lai không còn hộ gia đình bị ngập. Tại Khánh Hoà chỉ còn 87 hộ với hơn 360 người ở hai xã Diên Điền và Hoà Trí ngập. Lâm Đồng còn ngập ở 127 hộ ở xã Nam Đà và Cát Tiên.

Nghiêm trọng nhất vẫn đang là Đăk Lăk khi bốn đơn vị gồm phường Hoà Xuân, Đông Hoà, xã Hoà Thịnh và Hoà Mỹ vẫn còn nhiều khu dân cư ngập sâu. Tỉnh này ước tính lúc cao điểm có khoảng 150.000 nhà bị ngập.

Lúc cao điểm, mưa lũ đã làm gần 1,2 triệu hộ mất điện, hiện đã khôi phục được hơn 920.000 hộ. Còn 162.000 hộ ở Đăk Lăk, 75.000 hộ ở Khánh Hoà và 20.000 hộ ở Gia Lai vẫn đang mất điện.

Hiện còn 75/201 xã phường bị mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp hai từ tỉnh đến xã do mất điện. Trong đó, Đăk Lăk 31 đơn vị, Gia Lai 26 và Khánh Hoà 18. Cùng với đó, 552 trạm BTS bị mất kết nối, chủ yếu ở Đăk Lăk và Khánh Hoà.

Công an cứu trợ cho người dân vùng cô lập xã Hoà Xuân. Ảnh: Thanh Tùng

Hôm nay, quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến. Tuy nhiên, còn 13 vị trí tại các tuyến quốc lộ 4E, 27C, 20, 28 và đường Trường Sơn Đông qua Quảng Ngãi vẫn bị chia cắt do sạt lở. Ngành đường sắt vẫn đang cấm 6 đoạn gồm Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Nha Trang - Cây Cầy; Cây Cầy - Hòa Tân.

Cơ quan chức năng ước tính thiệt hại kinh tế do mưa lũ gần 9.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng Đăk Lăk chưa tính thiệt hại tài sản trong gia đình người dân là 5.300 tỷ, bao gồm 2.000 tỷ từ thuỷ sản, 1.000 tỷ do hư hại cơ sở hạ tầng, hơn 800 tỷ do gia súc, gia cầm chết và 1.500 tỷ do cây trồng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tỉnh Đăk Lăk hiện đang cần 2.000 tấn lương thực, 3 tấn hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất.

Gia Lai cần 2.000 tấn gạo, 3 tấn hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.

Dự báo, từ chiều tối nay đến 24/11, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa 60-120 mm, cục bộ trên 250 mm; phía đông các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk và phía bắc Khánh Hòa mưa 40-80 mm, cục bộ trên 150 mm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana xuống dưới báo động ba; sông Đồng Nai xuống dưới báo động hai; sông Dinh (Khánh Hòa) xuống báo động hai, sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động trên báo động ba.

Gia Chính