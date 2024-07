7 trải nghiệm du lịch mạo hiểm tại Malaysia

Du khách tới Malaysia có thể khám phá thiên nhiên bằng các hoạt động chèo xuồng vượt thác, leo núi, lặn đáy biển, lái xe địa hình, nhảy dù…

Chèo xuồng vượt thác

Bang Sabah ở Malaysia được xem là "thiên đường" cho du khách thích mạo hiểm với các chương trình: chèo xuồng vượt thác, trekking xuyên rừng, leo núi... Một trong những tour được nhiều du khách ưa thích là hành trình chèo thuyền vượt thác ở Sabah.

Sông Kiuliu với dòng chảy mạnh, siết, trở thành thách thức với những người ưa mạo hiểm. Ảnh: Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia

Du khách trải nghiệm sẽ ngồi trên những chiếc thuyền, mặc áo phao, đội mũ bảo hiểm và chèo vượt dòng nước đầy khó khăn. Dọc cung đường chèo thuyền, du khách không chỉ được trải nghiệm sự hồi hộp khi băng qua thác ghềnh, còn được ngắm khung cảnh hoang dã với những khu rừng nhiệt đới hàng trăm năm và các loài động vật trong tự nhiên.

Chinh phục Mountain Torq

Mountain Torq là đỉnh của dãy núi Kinabalu, được xem là "nóc nhà" của Đông Nam Á, nằm ở độ cao hơn 4.095 m. Đặc biệt, đỉnh núi này còn là tuyến đường via ferrata cao nhất thế giới, điểm leo núi via ferrata đầu tiên của châu Á. Via ferrata nghĩa là "con đường sắt", do được trang bị hệ dây sắt và đinh, phù hợp cho người có ít kinh nghiệm leo núi.

Để chinh phục đỉnh núi cao hơn 4.000 m không dễ dàng, đòi hỏi kỹ năng leo núi, sức khỏe cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hành trình lên đỉnh núi phải trải qua những con đường dốc đứng, thậm chí có nơi phải bám theo các dây sắt.

Đỉnh Mountain Torq của dãy Kinabalu. Ảnh: Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia

Mặc dù dưới chân núi nắng nóng nhưng trên đỉnh núi rất lạnh do hiệu ứng độ cao, nên du khách phải chuẩn bị áo khoác, mũ, khăn để tránh bị lạnh đột ngột. Việc đăng ký leo núi phải thực hiện trước nhiều tháng, thậm chí cả năm do số lượng người mong muốn chinh phục đỉnh núi rất nhiều.

Ngoài ra, Malaysia còn nhiều địa điểm khác để du khách leo núi như Kuala Lumpur hay Sarawak.

Thám hiểm rừng nguyên sinh Taman Negara

Nằm giữa công viên quốc gia Taman Negara, khu rừng già nhiệt đới là một trong những thắng cảnh tự nhiên ấn tượng nhất Malaysia.

Du khách ưa mạo hiểm có thể thực hiện chuyến thám hiểm rừng rậm vào ban ngày và cắm trại vào ban đêm, đi bộ dọc theo những đường mòn được đánh dấu, hoặc vượt qua những đoạn thác ghềnh trên sông Tembeling. Tại một số khu định cư du mục của người Batek, thổ dân vẫn còn giữ cuộc sống săn bắt hái lượm truyền thống.

Thời gian tốt nhất nên đến Taman Negara là từ tháng 3 đến tháng 10.

Lặn đáy biển

Lợi thế của Malaysia là có nhiều mặt giáp biển với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác nhau tại đây.

Thế giới dưới đáy biển đầy màu sắc với san hô và các loài sinh vật khác. Ảnh: Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia

Du khách có thể tham gia lặn biển ở các hòn đảo, công viên hải dương Tunku Abdul Rahman... Phí lặn biển khoảng 350 RM mỗi người (khoảng 1,7 triệu đồng). Thời điểm tháng 7, 8 và các tháng từ 4 đến 12 là lý tưởng để trải nghiệm lặn biển.

Dù lượn

Tại Malaysia, môn dù lượn paragliding cũng được nhiều du khách ưa thích vì được ngắm trọn thiên nhiên từ độ cao hàng nghìn mét. Sau khi ngắm cảnh, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác đáp xuống bãi biển đầy phấn khích. Trong suốt hành trình này, du khách còn có sự đồng hành của các hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Dù lượn paragliding được nhiều du khách ưa thích. Ảnh: Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia

Khám phá các hang động

Malaysia có nhiều hang động nổi tiếng để du khách khám phá. Các hang động tại đây sâu hun hút, mang đến cảm giác thú vị xen lẫn hồi hộp cho người trải nghiệm.

Quốc gia này cũng sở hữu số lượng lớn hang động đá vôi nổi tiếng như Deer, Lang và Clear Water Caves ở Công viên quốc gia Mulu (được công nhận là Di sản thế giới tại bang Sarawak).

Lái xe địa hình

Hoạt động này mang đến cho du khách cảm giác mạnh và sự thư giãn. Bạn sẽ trở thành những tài xế chuyên nghiệp, trải nghiệm cảm giác lái thú vị trên nhiều địa hình khác nhau.

Vừa lái xe địa hình để trải nghiệm, vừa được ngắm khung cảnh thiên nhiên hoang sơ xung quanh là trải nghiệm thú vị với nhiều người. Nhiều người từng lái xe địa hình ở Malaysia đánh giá, mỗi đoạn đường là một cung bậc cảm xúc khác nhau, đến với những trải nghiệm chưa bao giờ có.

Thanh Thư