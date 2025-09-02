66 loạt đại bác mừng 80 năm Quốc khánh

Hàng nghìn người có mặt tại sân vận động Mỹ Đình phấn khích, liên tục vỗ tay hoan hô sau mỗi lượt bắn. Người dân bắt nhịp hát Như có Bác trong ngày đại thắng sau khi đội pháo lễ hoàn thành 66 loạt đại bác.