66 loạt đại bác mừng 80 năm Quốc khánh

Quảng trường sân vận động Mỹ Đình tối 2/9 chật kín người kéo về xem dàn pháo lễ 105 mm và chờ đợi màn bắn pháo hoa tầm cao lúc 21h. Lực lượng an ninh thiết lập rào chắn barie cứng giãn cách người dân khoảng 50 m với trận địa pháo. Dàn lựu pháo thuộc biên chế Lữ đoàn Pháo binh 45 Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa sáng nay đã hoàn thành nhiệm vụ bắn 21 loạt đại bác mở màn lễ diễu binh diễu hành 80 năm Quốc khánh.
20h45 ngày 2/9, bộ đội Pháo binh - Tên lửa phát loa thông báo "buổi sáng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tối nay Đội pháo lễ sẽ bắn trình diễn loạt pháo chào mừng Quốc khánh" và mời nhân dân thưởng thức.
20h45 ngày 2/9, bộ đội Pháo binh - Tên lửa phát loa thông báo "buổi sáng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tối nay Đội pháo lễ sẽ bắn trình diễn loạt pháo chào mừng Quốc khánh" và mời nhân dân thưởng thức.
Đạn bắn dùng trong lễ sơ duyệt diễu binh A80, tổng duyệt và đại lễ Quốc khánh là loại chuyên dụng, không đầu đạn mà chỉ có thuốc phóng, đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.
Các pháo thủ vào vị trí sẵn sàng. Toàn đội được biên chế thành 5 trung đội, mỗi trung đội phụ trách 3 khẩu pháo.
20h50, đại bác lần lượt khai hỏa. Trong 6 phút, Đội pháo lễ bắn tổng cộng 6 lượt với 66 loạt đại bác. Trong 4 lượt đầu tiên, mỗi khẩu bắn một loạt đạn.
Lượt thứ năm, trung đội ba khẩu đại bác khai hỏa đồng thời...
Trong loạt cuối cùng, 15 khẩu đại bác cùng rền vang, khép lại màn trình diễn.
Hàng nghìn người có mặt tại sân vận động Mỹ Đình phấn khích, liên tục vỗ tay hoan hô sau mỗi lượt bắn. Người dân bắt nhịp hát Như có Bác trong ngày đại thắng sau khi đội pháo lễ hoàn thành 66 loạt đại bác.
21h, pháo hoa phía đối diện quảng trường sân vận động Mỹ Đình rực sáng trên bầu trời. Các pháo thủ vẫn đứng nghiêm làm nhiệm vụ trong trận địa, cùng ngắm pháo hoa với người dân.
Đêm Quốc khánh, pháo lễ, pháo hoa cùng rực sáng Mỹ Đình, nhiều người được tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ lễ cuối cùng trước khi trở lại đi làm.
Hoàng Giang - Hoàng Phương