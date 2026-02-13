6 kiểu áo dài Tết sao Việt ưa chuộng

Hoa hậu Thùy Lâm diện áo dài dạo chơi Hồ Gươm những ngày sát Tết nguyên đán. Cô chọn áo dài dáng suông kiểu thập niên 1930 - xu hướng được nhiều người yêu thích từ năm 2021 tới nay. Thiết kế màu hồng tạo hiệu ứng trẻ trung cho người đẹp 39 tuổi.
Kiểu dáng suông cũng được Tăng Thanh Hà yêu thích hơn 5 năm qua. Người đẹp có bộ sưu tập đủ màu sắc, chất liệu, trong đó các mẫu tơ tằm của nhà thiết kế Vũ Việt Hà nằm trong những món đắt nhất.
Tuyết Lan hưởng ứng xu hướng áo dài đính lông vũ, phối quần sequin trong thiết kế của Adrian Anh Tuấn. Cô dùng cặp kính tròn để tạo vẻ hoài cổ.
Trúc Anh chọn kiểu áo đơn sắc, chiết eo nhẹ theo phong cách truyền thống.
Là một trong những xu hướng nổi bật năm nay, áo dài tà kép được Hoa hậu Phương Khánh lựa chọn. Người đẹp dạo phố với áo lụa mỏng đắp ren của Chung Thanh Phong.
Á hậu Phương Anh cũng chọn dáng áo này khi đến chụp hình tại một ngôi chùa ở TP HCM.
Diễn viên Tú Oanh phối áo tà kép của Cao Minh Tiến với quần jeans và giày platform khi đi chơi trên cầu ở Long Biên.
Một trong những kiểu dáng được yêu thích năm nay còn có áo dài họa tiết hoa. Hoa hậu H'Hen Niê và Á hậu Lệ Hằng rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm Tết với thiết kế của Thủy Nguyễn.
Diễn viên Diễm My 9X dùng túi Chanel tạo điểm nhấn sang trọng khi mặc áo dài nhung họa tiết hoa.
Hoa hậu Khánh Vân theo đuổi mốt áo dài ren xuyên thấu với chi tiết ống tay loe, tạo phong cách sang trọng.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp