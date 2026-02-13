6 kiểu áo dài Tết sao Việt ưa chuộng

Kiểu dáng suông cũng được Tăng Thanh Hà yêu thích hơn 5 năm qua. Người đẹp có bộ sưu tập đủ màu sắc, chất liệu, trong đó các mẫu tơ tằm của nhà thiết kế Vũ Việt Hà nằm trong những món đắt nhất.