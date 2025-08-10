6.000 người đổ về thảo nguyên 'chạm vào mây'

Về đêm, Bùi Hui lạnh hơn, nhiệt độ xuống khoảng 16-17 độ C và phía trên là ánh trăng vàng gợi cảm giác bồi hồi cho du khách. "Tôi đi đến đây cùng gia đình và thuê lều ở lại, cả nhà đều rất thích không khí tự do giữa đất trời", anh Đức Anh, một du khách từ phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi, cho biết.