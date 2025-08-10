6.000 người đổ về thảo nguyên 'chạm vào mây'

Chiều và tối 9/8, hàng nghìn người đổ về Bùi Hui - thảo nguyên tại Quảng Ngãi nằm ở độ cao 700 m so với mực nước biển để dự sự kiện Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch Chạm vào mây do UBND xã Đặng Thùy Trâm tổ chức.
Thảo nguyên Bùi Hui trước đây thuộc xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, là nơi có đồi sim tím và bình địa rộng khoảng 20 ha. Mỗi ngày, mây bay qua thảo nguyên khiến nơi này như giao điểm của đất và trời. Từ năm 2018, nơi này dần trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng.
Để chuẩn bị cho sự kiện, Ban tổ chức đã lên bản đồ phân khu các khu vực khác nhau. Lều bạt cũng chia làm nhiều loại với hình dáng và kích cỡ khác nhau để phù hợp với đại biểu, khách đi theo đoàn, gia đình và đi cá nhân.
Đi cùng gia đình đến đây, Trương Phan Thanh Nhã, 17 tuổi, ở Quảng Ngãi, bất ngờ khi đám mây bay sát mặt cỏ trên thảo nguyên lúc 16h30.
Các cô gái H'Re biểu diễn điệu múa tri ân con suối, dòng sông đã ban nguồn nước để họ canh tác lúa.
Người H'Re chủ yếu sinh sống xung quanh thảo nguyên Bùi Hui. Họ gìn giữ nhiều truyền thống văn hóa đặc sắc, thể hiện qua trang phục thổ cẩm, nghệ thuật chiêng ba và các điệu múa.
Điệu múa kết thúc khi cô gái đổ đầy nước từ ống tre vào chiếc bình.
Nghệ nhân Phạm Văn Sây (42 tuổi) ở thôn Làng Teng biểu diễn trống trong sự kiện Chạm vào mây. Anh am hiểu sâu sắc về chiêng, trống và nhiều nhạc cụ khác của động đồng H'Re và theo đuổi nghệ thuật truyền thống khi còn là một thiếu niên.
Nữ du khách hào hứng khi được phụ nữ H'Re hướng dẫn gói bánh tét vợ chồng. Bánh Tét được người dân dùng để cúng trâu và tặng cho thông gia trong cái Tết đầu tiên trai gái cưới nhau.
Sim rừng - đặc sản của thảo nguyên. Ngoài mua sim tươi, du khách còn có thể mua rượu sim được các cơ sở ở địa phương pha chế.
Du khách check in tại một góc chụp từ trên cao xuống ở thảo nguyên Bùi Hui.
Chị Hồng Thủy, giáo viên mầm non, trên chiếc xích đu gỗ, một trong nhiều tiểu cảnh được sắp đặt để phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ.
Về đêm, Bùi Hui lạnh hơn, nhiệt độ xuống khoảng 16-17 độ C và phía trên là ánh trăng vàng gợi cảm giác bồi hồi cho du khách. "Tôi đi đến đây cùng gia đình và thuê lều ở lại, cả nhà đều rất thích không khí tự do giữa đất trời", anh Đức Anh, một du khách từ phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi, cho biết.
Người dân và du khách thưởng thức đêm nhạc trẻ với sân khấu ngoài trời.
Theo UBND xã Đặng Thùy Trâm, có khoảng 6.000 khách tới sự kiện, trong đó có 2.000 khách lưu trú (ở lại đêm trong lều). Sự kiện nhằm kích cầu du lịch gắn với văn hóa, ẩm thực bản địa. Trong tương lai, xã Đặng Thùy Trâm sẽ liên kết tuyến du lịch thảo nguyên Bùi Hui với những địa điểm tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Đặng Thùy Trâm để thành tuyến du lịch văn hóa - lịch sử - khám phá - trải nghiệm.
Phạm Linh