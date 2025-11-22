55 người chết do mưa lũ, Đăk Lăk thiệt hại nghiêm trọng nhất

Số người chết, mất tích, thiệt hại do mưa lũ tăng nhanh, Đăk Lăk đang là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt mưa lũ kéo dài ở miền Trung lần này.

Sáng 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Tạ Anh Tuấn, cho biết đến tối hôm trước, mưa lũ đã làm 27 người chết và 8 người mất tích. Chính quyền cùng lực lượng quân đội, công an vẫn đang cứu trợ người dân, nhất là tại những khu vực còn ngập sâu.

Ông Tuấn đồng thời bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xã Hòa Thịnh (thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ) xảy ra "sập nhà lầu, hàng trăm người chết" do lũ, khẳng định đây là "tin giả, sai sự thật".

Quân đội điều lực lượng tới cứu hộ ở xã Hoà Thịnh trong đêm 21/11. Ảnh: Thái An

Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, ông Lê Chí Hoại, cho biết đến sáng nay nước đã rút gần hết và "không còn người dân nào bị mắc kẹt trong vùng lũ". Những ngày vừa qua, chính quyền đã tổ chức cứu hộ nhiều người tại các khu vực ngập sâu, đưa đến trụ sở xã hoặc trường học tránh trú.

Hòa Thịnh là một trong hai xã ngập sớm và sâu nhất ở Đăk Lăk, bị cô lập nhiều ngày do mưa lớn. Chính quyền cùng các lực lượng liên tục chạy canô vào cứu hộ, chuyển thực phẩm, song không đáp ứng hết do số người kêu cứu tăng nhanh.

Hôm qua, khi nước bắt đầu rút, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đăk Lăk dùng xuồng máy, canô tiếp cận từng khu vực. Nhiều người bám trên các ngọn cây được lực lượng cứu hộ đón lên xuồng. Tại các nhà bị ngập sâu, cảnh sát tháo ngói mái, đưa từng tốp người ra nơi an toàn.

Bà Phan Thị Mỹ Linh, sống ở thôn Phú Phong – vùng cô lập nặng nhất, cho biết ba ngày qua nhiều hộ phải tránh lũ ở tầng hai, thiếu nước uống và thức ăn, chỉ mong được đưa ra ngoài sớm. Người già, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên sơ tán trước.

Người dân ở xã Hoà Thịnh được lực lượng chức năng giải cứu, ngày 22/11. Ảnh: Thái Hà

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đăk Lăk, mưa lũ khiến hơn 200.000 ngôi nhà ở Đăk Lăk bị ngập, trong đó hơn 18.000 hộ phải sơ tán khẩn cấp. Có 358 điểm trường và 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng. Gần 63.000 ha hoa màu, hơn 100.000 ha cây lâu năm bị thiệt hại; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản cùng 1.000 ha mặt nước nuôi thủy hải sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 3,5 triệu vật nuôi bị cuốn trôi.

Toàn tỉnh có 6 nhà máy cấp nước sạch phải tạm ngưng hoạt động. Mưa lớn gây ra 21 điểm sạt lở và ngập tắc giao thông, gồm 10 điểm trên các tuyến quốc lộ, 11 điểm trên tỉnh lộ và nhiều đường xã, đường nông thôn bị chia cắt. Gần 118.823 hộ dân bị mất điện. Thiệt hại ban đầu được ước tính hơn 4.500 tỷ đồng, địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê, cập nhật số liệu.

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với 40 xã, phường bị thiệt hại nặng. Để ứng phó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 12.300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tham gia sơ tán và cứu hộ. Công an tỉnh triển khai ôtô, ca nô, xuồng máy để tiếp cận vùng ngập. Bộ đội Biên phòng điều động 140 cán bộ, chiến sĩ cùng canô, xuồng phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng giải cứu người dân mắc kẹt ở vùng lũ Hoà Thành, chiều 21/11. Ảnh: Thái An

Đến tối 21/11, tại khu vực phía đông tỉnh, mực nước trên các lưu vực sông tiếp tục giảm. Nhiều huyện như Sông Hinh, Tuy An, Sông Cầu (khu vực Phú Yên cũ) đã bắt đầu rút nước. Tuy nhiên, vẫn còn 6/34 xã phường ngập sâu. Lực lượng chức năng được yêu cầu tập trung hỗ trợ tại các xã dọc lưu vực sông Ba và sông Bàn Thạch, gồm Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, phường Đông Hòa, xã Hòa Xuân, xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ.

Ở khu vực phía tây, các xã Krông Bông, Sơn Hòa, Drây Bhăng, Dur Kmăl, Đắk Liêng, Krông Ana, Ea Na vẫn còn nước lũ cao, việc tiếp cận cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Tỉnh Đăk Lăk đề nghị hỗ trợ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu trợ người dân tại 24 xã phường bị ảnh hưởng nặng. Địa phương cũng kiến nghị cấp 3.000 kg hóa chất Cloramin B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước, 1.000 túi sơ cấp cứu; Bộ Y tế hỗ trợ thêm 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh. Tỉnh cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ 30.000 lít hóa chất khử trùng, cùng giống cây trồng và các vật tư thiết yếu để sớm khôi phục sản xuất.

Đợt mưa lũ lần này làm nhiều người nhớ lại trận "đại hồng thủy" cuối năm 2009 tại Phú Yên (cũ) - khiến 80 người chết, 95 người bị thương, 1.642 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ, 2.611 ngôi nhà, hàng trăm công trình trường học, trạm y tế, công sở, hệ thống giao thông thủy lợi... hư hỏng; thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng.

Khi đó, lũ trên sông Kỳ Lộ (phía Bắc tỉnh cũ) đã dâng lên đột biến, vượt mức báo động 3 tới gần 4 m. Tốc độ nước lũ dâng nhanh, mạnh và xảy ra bất ngờ vào ban đêm là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại lớn về người. Nơi ảnh hưởng trực tiếp là Đồng Xuân, Tuy An và thị xã Sông Cầu (cũ). Một xóm ven sông gần như bị xóa sổ.

Sáng 22/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lũ đã làm 55 người chết, tăng 10 người so với chiều qua. Ngoài Đăk Lăk ghi nhận số người tử vong nhiều nhất, Khánh Hoà 14, Gia Lai, Lâm Đồng mỗi nơi 5 người, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người.

Hiện còn 13 người mất tích, tăng 4 người. Trong đó 8 người ở Đăk Lăk, Khánh Hoà và Đà Nẵng mỗi nơi hai người, Quảng Trị một người.

Mưa lũ đã làm 946 nhà bị hư hỏng, chủ yếu ở Lâm Đồng với gần 780 nhà và hiện còn gần 28.500 nhà bị ngập tập trung ở Đăk Lăk gần 11.600 nhà, Khánh Hoà gần 10.400 nhà và Gia Lai 6.500 nhà.

