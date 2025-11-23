52 tài khoản đăng tin sai về mưa lũ miền Trung bị xử lý

Đăk Lăk52 trường hợp chia sẻ thông tin về số lượng thương vong cũng như quá trình cứu hộ cứu nạn sai sự thật về mưa lũ miền Trung đã bị xử lý.

Ngày 23/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đăk Lăk cho biết những ngày qua đã phát hiện 52 tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh, video chưa được kiểm chứng, thiếu dữ liệu, có dấu hiệu sai sự thật.

Các tài khoản này lợi dụng tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại các xã phía Đông Đăk Lăk (Phú Yên cũ) để tung tin thất thiệt, đăng hình ảnh cắt ghép lên mạng xã hội, gây hoang mang. Cảnh sát đã gọi hỏi, răn đe và yêu cầu cam đoan, cam kết 17 trường hợp; xử phạt hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền 37,5 triệu đồng. Phòng An ninh mạng cũng yêu cầu 30 tài khoản gỡ bài viết sai sự thật.

Người dân ở xã Hòa Thịnh được lực lượng chức năng giải cứu, ngày 22/11. Ảnh: Thái Hà

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video một phụ nữ chia sẻ "một xã chết hàng trăm người". Lãnh đạo UBND tỉnh Đăk Lăk và xã Hòa Thịnh đã bác bỏ thông tin này.

Làm việc với cảnh sát, người phụ nữ cho biết trong lúc đi tiếp tế, cứu trợ bà con vùng lũ, thấy nhiều cảnh thương tâm và "nghe người này người kia đồn" nên đăng tải khi chưa kiểm chứng, không kiểm soát được cảm xúc. Bà không biết việc mình nói bị ghi hình rồi đưa lên mạng.

UBND xã Hòa Thịnh cho biết đến nay địa phương ghi nhận 23 người chết và một người mất tích; toàn tỉnh Đăk Lăk có 63 người chết.

Bộ Công an cảnh báo, giữa lúc mưa lũ miền Trung đang diễn biến cực đoan thì xuất hiện nhiều video, hình ảnh do AI tạo dựng lan truyền trên mạng xã hội với nội dung thổi phồng thiệt hại, xuyên tạc công tác cứu trợ. Hơn nữa, có người bịa đặt hàng nghìn người chết, hàng chục nghìn người chưa được ứng cứu để câu view, kêu gọi ủng hộ. Những thông tin sai sự thật này lan truyền rất nhanh, gây hoang mang dân chúng và làm khó công tác chỉ đạo. Công an đang thực hiện biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật để phát hiện, xử lý những người tung tin, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

