Giải thưởng AI Awards 2025 vinh danh 5 chuyên gia, kỹ sư có thành tích xuất sắc ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và máy học.

Tài năng AI Việt là hạng mục thu hút sự chú ý lớn tại AI Awards 2025 với gần 30 đề cử. Ban tổ chức đã chọn ra 15 gương mặt vào vòng chung kết để chọn ra Top 5. Hạng mục vinh danh tài năng người Việt ở độ tuổi dưới 35, đang tham gia phát triển AI ở cả trong nước và trên thế giới, có đóng góp tích cực cho cộng đồng trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

5 tài năng AI Việt được vinh danh tại AI Awards 2025. Ảnh: Giang Huy

Đào Tuấn Trung

Đào Tuấn Trung là chuyên gia trẻ trong lĩnh vực AI, hiện làm việc tại Qualcomm AI Research sau hơn bốn năm nghiên cứu tại VinAI. Anh từng nhận học bổng sinh viên xuất sắc và thủ khoa tốt nghiệp của Đại học Thăng Long (2021). Trong thời gian ở VinAI, anh được ghi nhận là nhân viên nghiên cứu xuất sắc năm 2024.

Trong hai năm 2024-2025, anh có 5 công trình công bố tại các hội nghị AI hàng đầu thế giới như CVPR, ECCV, NeurIPS, AAAI và ICCV. Một số nghiên cứu nổi bật gồm EFHQ dataset (CVPR’24), SwiftBrush v2 (ECCV’24) và DiMSUM (NeurIPS’24), tập trung vào dữ liệu và mô hình khuếch tán hình ảnh. Với nền tảng học thuật vững chắc và thành tích quốc tế, Đào Tuấn Trung được xem là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhà nghiên cứu AI Việt Nam.

Đào Tuấn Trung.

Nguyễn Hoàng Hiệp

Nguyễn Hoàng Hiệp là nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ (CTO) của Filum.ai. Anh cũng là kiến trúc sư trưởng đứng sau các sản phẩm AI Agent phục vụ trải nghiệm khách hàng và tăng trưởng doanh nghiệp. Trước đó, anh đảm nhận vai trò kỹ sư AI, tham gia R&D nền tảng CXM ứng dụng GenAI với khả năng tự tư duy, hành động và tích hợp sâu vào hệ thống doanh nghiệp.

Dưới sự dẫn dắt của anh, Filum.ai ghi dấu ấn trong hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ Việt. Bên cạnh vai trò lãnh đạo công nghệ, anh cũng đóng góp cho cộng đồng khi tham gia phát triển ứng dụng "Giúp tôi" trong Covid-19, kết nối người dân với chuyên gia y tế và mang lại giá trị thiết thực cho xã hội.

Nguyễn Hoàng Hiệp.

Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Khánh Linh là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của lĩnh vực AI tại Việt Nam. Từ việc tạo chatbot đầu tiên năm 2011, cô tích lũy kinh nghiệm qua thực tập tại IBM (2014), phát triển dịch máy đa ngôn ngữ tại Shopee, trước khi trở thành Trưởng bộ phận AI tại Obello, phụ trách các dự án tự động hóa nội dung marketing và giải pháp AI mới.

Nguyễn Khánh Linh tham gia nghiên cứu tối ưu hóa học máy và NLP tại DataScienceWorks Research Lab (Australia), đồng thời đóng góp cho cộng đồng mã nguồn mở. Cô tốt nghiệp thạc sĩ AI tại Đại học Quốc gia Singapore, đồng tác giả hai công bố khoa học về hệ thống hội thoại. Ngoài chuyên môn, Linh sáng lập Beautiful Mind Vietnam hỗ trợ cộng đồng và là cố vấn của antoan.ai về an toàn AI. Cô cũng là chuyên gia phát triển Google (GDE) đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực AI và máy học.

Nguyễn Khánh Linh.

Bùi Duy Quốc Nghị

TS. Bùi Duy Quốc Nghị được đánh giá là một trong những chuyên gia AI hàng đầu tại Việt Nam, hiện làm việc tại FPT Smart Cloud. Trước đó, anh từng là nhà khoa học tại Salesforce AI Research (Mỹ) và Huawei Research Ireland, tham gia phát triển các mô hình AI thế hệ mới cho tự động hóa phần mềm.

Anh đã công bố hơn 40 công trình tại các hội nghị hàng đầu, sở hữu bốn bằng sáng chế và 10 hồ sơ đang chờ cấp, dẫn dắt nhiều dự án lớn như CodeT5+, CodeTF, PanguLLM, HyperAgent và AgileCoder. Các sản phẩm như CodeVista, TestVista và Mainframe Studio do anh phát triển giúp doanh nghiệp toàn cầu tiết kiệm hàng triệu USD.

Bùi Duy Quốc Nghị

Lê Yên Thanh

Lê Yên Thanh khởi đầu hành trình với AI năm 2013 khi sáng lập BusMap - nền tảng giao thông công cộng tại Việt Nam. Anh ứng dụng AI và thuật toán tối ưu để xây dựng hệ thống dẫn đường thông minh, tích hợp dữ liệu thời gian thực từ xe buýt nhằm đề xuất lộ trình tối ưu cho người dùng.

Hiện là nhà sáng lập và CEO của Go Labs, Yên Thanh tiếp tục theo đuổi mục tiêu ứng dụng AI vào giao thông công cộng, phối hợp với Trung tâm Giao thông công cộng TP HCM triển khai giải pháp phân tích hành vi, nhu cầu đi lại để hỗ trợ quy hoạch hạ tầng đô thị. Anh được vinh danh trong Forbes 30 Under 30 Asia & Vietnam 2022, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM cùng nhiều giải thưởng công nghệ - giáo dục.

Lê Yên Thanh

AI Awards được VnExpress tổ chức thường niên từ năm 2022, nằm trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN). Qua ba mùa, chương trình vinh danh nhiều giải pháp AI ứng dụng trong giáo dục, y tế, dịch vụ công và thương mại. Năm nay, giải thưởng mở rộng quy mô với bốn hạng mục chính: Giải pháp AI Việt, Thiết bị AI xuất sắc, Tài năng AI Việt và Doanh nghiệp AI tiêu biểu.

Bảo Lâm