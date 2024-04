5 hồ sơ bình chọn cao nhất tuần đầu vòng loại Sáng kiến Khoa học

124 dự án tham gia cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2024 do VnExpress tổ chức đang trong cuộc đua bình chọn, trong đó 5 bài thi nhận sự quan tâm vượt trội.

Tính đến ngày 12/4, top 5 giải pháp/sản phẩm dẫn đầu có số lượt bình chọn bám sát nhau sau một tuần tranh tài tại vòng loại.

1. Vật liệu xây dựng đa năng từ phế thải công nghiệp và nông nghiệp

Dự án có số bình chọn cao nhất tuần đầu tiên với 1.035 lượt thuộc về tác giả Cao Đức Tâm (Hà Nội). Sản phẩm sử dụng phế thải nông nghiệp (bã mía, rơm rạ...) và phế thải công nghiệp (Gypsum phế thải trong quá trình sản xuất phân bón) cùng nhựa PU 2 thành phần và một số phụ gia khác để chế tạo ra loại vật liệu xây dựng mới thân thiện với môi trường, giá thành rẻ và tính chất cơ lý tốt. Vật liệu có tính chất chống cháy, cách âm, độ bền uốn cao, có thể sử dụng để chế tạo sản xuất các tấm panel, tường, trần, tấm giả đá siêu nhẹ.

Vật liệu xây dựng đa năng làm từ phế thải. Ảnh: NVCC

Sản phẩm có tính đa dạng cao khi kết hợp cùng một số phụ gia khác để tạo ra tấm thạch cao vân đá, thạch cao chống cháy sử dụng trong quán karaoke, làm vách nhà xưởng để chống gây tiếng ồn... Sản phẩm phụ trong quá trình xử lý bã mía và rơm rạ có thể dùng làm phân bón cho cây trồng. Trong quá trình xử lý phế thải nông nghiệp bằng công nghệ sinh học, phụ phẩm phân bón sẽ được bán ra để bù chi phí cho việc sản xuất, qua đó giảm giá thành sản phẩm.

2. Hệ thống cứu hộ khi xảy ra hỏa hoạn nhà cao tầng

Hệ thống thoát hiểm, cứu hộ khi có hỏa hoạn trên nhà cao tầng do nhóm học sinh lớp 11B6, Trường THPT Sơn Dương (Tuyên Quang) chế tạo nhận hơn 1013 lượt bình chọn. Với mục tiêu hỗ trợ khả năng sơ tán và cứu hộ, sản phẩm được thiết kế với rào chắn lồng bảo vệ chống trộm tự động cung cấp lối thoát an toàn. Được thiết kế như một chiếc thang máy, bằng vật liệu chịu lửa và nhiệt độ cao như bạt HT800, tấm AMIANG, hệ thống có khả năng chịu tải trọng lớn, nhiều người sử dụng cùng lúc. Sản phẩm có hệ thống điều khiển tích hợp bên trong và sử dụng nguồn điện riêng, dễ sử dụng và an toàn. Điểm nổi trội của hệ thống cứu hộ có tính năng xác định và giám sát vùng nguy hiểm, duy trì hệ thống điện và thiết bị, có báo cháy và chữa cháy tự động.

3. POCY

POCY là ứng dụng chặn tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo được phát triển bởi một các thành viên kỹ thuật chuyên nghiệp với hơn 8 năm kinh nghiệm của CYNO nhận được 860 lượt bình chọn. Ứng dụng sử dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML) để phát hiện và chặn các cuộc gọi, tin nhắn rác, bảo vệ người dùng khỏi lừa đảo, spam và các cuộc tấn công trên không gian mạng. Hiện ứng dụng đã thu hút được các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

4. Tàu dọn rác mini

Ở lĩnh vực công nghệ, nhóm BBlab chế tạo tàu dọn rác mini có thể thu gom rác thải trên mặt nước như chai nước, túi nilon với chi phí sản xuất tiết kiệm. Sản phẩm nhận 857 lượt bình chọn.

Mô hình tàu dọn rác mini của nhóm BBlab. Ảnh: NVCC

Robot dọn rác giúp thay thế sức người, không cần chèo thuyền ra vớt hay tiếp xúc trực tiếp với rác thải. Hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời và tự động điều khiển, được thiết kế đặc biệt 2 bên phao có 2 motor để tăng hiệu quả hút rác. Sản phẩm với 80% nguyên vật liệu đều tái chế, có thể di chuyển linh hoạt, phù hợp với nhiều khu vực sông hồ.

5. Mũ bảo hiểm thông minh sử dụng cho xe máy và xe điện

Sản phẩm "Mũ bảo hiểm thông minh sử dụng cho xe máy và xe điện" là sáng kiến của nhóm tác giả nhằm đem lại sự an toàn cho người điều khiển xe máy và xe điện khi tham gia giao thông ở Việt Nam, nhận 797 lượt bình chọn. Nhóm học sinh tìm ra giải pháp kỹ thuật mới nhằm hỗ trợ cải tiến mũ bảo hiểm và định vị được mũ bảo hiểm khi bị thất lạc. Nhóm kỳ vọng sản phẩm tiện lợi, đảm bảo tính an toàn, giúp người dân có ý thức hơn khi tham gia giao thông.

Sản phẩm mũ bảo hiểm thông minh của nhóm học sinh. Ảnh: NVCC

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học (Creative Science Contest - CSC) năm 2024 đang diễn ra vòng loại (từ 13h ngày 01/4 đến 23h59 ngày 21/4). Ở vòng này, độc giả VnExpress có thể bình chọn các sản phẩm/giải pháp yêu thích. Bài thi được bình chọn cao và nhận được phiếu lựa chọn của Ban giám khảo sẽ vào vòng chung kết. Ban tổ chức cuộc thi cho biết, năm nay số lượng hồ sơ trải đều các lĩnh vực, gồm 91 sản phẩm và 33 giải pháp có nội dung gần gũi, tính ứng dụng cao, đa dạng.

Khi bình chọn cho các bài thi, độc giả sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn gồm bàn phím chuột Pebble 2 combo trị giá 1,199 triệu đồng và chuột Pebble M350S trị giá 699.000 đồng. Sau mỗi lần bình chọn cho Sáng kiến Khoa học trên trang chương trình, độc giả sẽ nhận một số may mắn qua email đăng ký. Ban tổ chức quay thưởng dựa trên số may mắn đã cung cấp cho độc giả. Người trúng giải sẽ nhận được email thông báo của Ban tổ chức.

Danh sách độc giả trúng giải tuần sẽ được công bố trên website của chương trình (tại đây).

Như Quỳnh