5 doanh nghiệp được vinh danh tại AI Awards 2025

Giải thưởng AI Awards 2025 vinh danh ba doanh nghiệp xuất sắc cùng hai doanh nghiệp triển vọng trong phát triển trí tuệ nhân tạo.

Doanh nghiệp AI xuất sắc là một trong bốn hạng mục chính tại AI Awards 2025 thuộc khuôn khổ sự kiện Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN), cùng với các hạng mục Giải pháp AI Việt, Thiết bị AI xuất sắc và Kỹ sư AI Việt. Vòng chung kết Doanh nghiệp AI xuất sắc có 10 đại diện, với ba trong số này được vinh danh.

Các đại diện nhận giải Top 3 Doanh nghiệp AI xuất sắc. Ảnh: Giang Huy

Tập đoàn công nghệ tài chính MoMo

MoMo cho biết họ ứng dụng AI dựa trên dữ liệu thói quen và nhu cầu của hàng chục triệu người dùng. Hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên được thiết kế phù hợp với văn hóa Việt Nam, hỗ trợ xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn để cá nhân hóa dịch vụ. AI của MoMo được áp dụng trong nhiều hoạt động: chấm điểm tín dụng bằng dữ liệu thay thế để mở rộng tiếp cận vốn, trợ lý Moni hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân, gợi ý ưu đãi theo thói quen, chatbot hỗ trợ 24/7. Ngoài ra, MoMo dùng hệ thống bảo mật đa tầng với hàng trăm thuật toán nhằm giảm gian lận, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

Công ty GreenNode

GreenNode là công ty công nghệ Việt chuyên về điện toán đám mây và AI. Họ xây dựng hệ thống AI Cloud tại TP HCM và Thái Lan, hợp tác với Nvidia để triển khai các dòng GPU mới như H100, A100, RTX4090. Nhờ vậy, doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là nhóm vừa và nhỏ, có thể tiếp cận hạ tầng AI với chi phí thấp hơn so với dùng dịch vụ nước ngoài.

GreenNode cũng phát triển nền tảng AI giúp doanh nghiệp và cá nhân xây dựng, huấn luyện và triển khai mô hình. Một số ứng dụng thực tế là GreenNode IDP tự động xử lý tài liệu, DataBloom kết nối và phân tích dữ liệu lớn, Veka.ai phân tích video, và TrueID hỗ trợ định danh điện tử an toàn.

Công ty FPT Smart Cloud

FPT Smart Cloud hoạt động trong lĩnh vực điện toán đám mây, dữ liệu và AI. Công ty đã triển khai nhiều dự án trong và ngoài nước, phục vụ hàng trăm doanh nghiệp lớn ở các ngành như tài chính, y tế, bán lẻ hay hành chính công. Các giải pháp của họ giúp tăng năng suất và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

FPT Smart Cloud phát triển hệ sinh thái AI gồm hạ tầng GPU, công cụ xây dựng và triển khai mô hình như AI Studio, AI Inference, AI Agents, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt. Ngoài ra, công ty cũng cung cấp giải pháp eKYC tích hợp dữ liệu dân cư để định danh điện tử an toàn, và AI Mentor hỗ trợ đào tạo nhân sự cá nhân hóa.

Bên cạnh Top 3 Doanh nghiệp AI xuất sắc, AI Awards 2025 cũng vinh danh hai doanh nghiệp AI triển vọng là Phenikaa-X và Filum.

Đại diện Phenikaa-X nhận giải Doanh nghiệp AI triển vọng. Ảnh: GIang Huy

Công ty Phenikaa-X

Phenikaa-X là doanh nghiệp Việt chuyên phát triển công nghệ tự hành và drone thông minh do kỹ sư trong nước nghiên cứu và sản xuất. Họ đưa công nghệ AI vào ứng dụng thực tế như xe tự lái trong khuôn viên trường đại học, robot vận chuyển trong nhà máy hay drone giám sát rừng.

Ba giải pháp chính của công ty gồm xe tự hành Autopilot cấp độ SAE 4+ ứng dụng thị giác máy tính và bản đồ HD Map; robot AMR định vị SLAM triển khai trong nhà máy như Samsung Thái Nguyên; và Drone In The Box có khả năng bay tuần tra, sạc pin tự động, phát hiện cháy rừng và vi phạm, đang thử nghiệm tại Khu bảo tồn Kẻ Gỗ.

Công ty Filum

Filum là công ty phần mềm tập trung vào ứng dụng AI để giải quyết các nhu cầu kinh doanh thực tế, đồng thời hướng tới phổ cập tri thức và phát triển nhân lực công nghệ. Họ cung cấp nền tảng SaaS tích hợp Generative AI và NLP, giúp nhân sự không chuyên kỹ thuật cũng có thể sử dụng AI trong công việc hàng ngày. Công ty cũng xây dựng các "blueprint" ứng dụng mẫu, từ tối ưu trải nghiệm khách hàng đến hỗ trợ tăng trưởng doanh nghiệp, nhằm chia sẻ kinh nghiệm cho cộng đồng.

Giải pháp chính của Filum là nền tảng AI Agent cho quản trị trải nghiệm và tăng trưởng doanh nghiệp, gồm bốn phần: quản trị trải nghiệm khách hàng, AI chăm sóc khách hàng, AI bán hàng và gắn kết khách hàng.

AI Awards được VnExpress tổ chức thường niên từ năm 2022, nằm trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam AI4VN. Qua ba mùa, chương trình vinh danh nhiều giải pháp AI ứng dụng trong giáo dục, y tế, dịch vụ công và thương mại. AI Awards 2025 nhận hơn 160 hồ sơ, gấp đôi so với năm 2024. Các đề cử hợp lệ trải qua vòng sơ loại, bình chọn, đánh giá và chung kết. Hội đồng giám khảo gồm chuyên gia công nghệ, đại diện doanh nghiệp, nhà báo và nhà đầu tư chấm điểm dựa trên mức độ sáng tạo, khả năng ứng dụng, hiệu quả triển khai và tác động xã hội của mỗi sản phẩm.

Bảo Lâm