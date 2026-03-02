Thứ hai, 2/3/2026, 06:22 (GMT+7)
48 giờ 'đỏ lửa' ở Trung Đông
Mỹ - Israel trực tiếp tấn công "đầu não" Iran khiến dàn lãnh đạo cao nhất tử nạn, đẩy thế giới vào kịch bản tồi tệ khi Tehran trả đũa dữ dội và đóng cửa không phận.
