46 đội vào vòng thuyết trình Data For Life 2024

Với nhiều ý tưởng mới mẻ, sáng tạo, quy mô quốc tế, năm nay ban tổ chức đã chọn 46 đội vào vòng thuyết trình, tăng 6 đội so với năm ngoái.

Chiều 13/10, Ban tổ chức cuộc thi Data For Life 2024 đã tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo và công bố danh sách các đội thi vào vòng thuyết trình Data For Life 2024.

Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu dân cư. Ảnh: Ban tổ chức

Tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu dân cư cho biết, năm nay, cuộc thi không chỉ mang tính chất quốc gia mà đã mở rộng phạm vi quốc tế. Điều này mang lại sự đa dạng về ý tưởng, văn hóa và cách tiếp cận vấn đề, tạo ra sự cạnh tranh hấp dẫn và thú vị hơn.

Kết thúc vòng nhận hồ sơ trực tuyến ngày 21/9, ban tổ chức cho biết đã nhận được bài dự thi từ 376 đội với 925 thí sinh đăng ký, trong đó có 4 đội thi nước ngoài, đến từ Australia, Singapore, Hàn Quốc và Indonesia. So với năm 2023, số lượng đội thi đăng ký năm nay tăng hơn 90%, thí sinh đăng ký tăng gần 72%.

"Phần lớn bài thi đa dạng về lĩnh vực, sáng tạo, tận dụng được bộ dữ liệu giả lập do ban tổ chức cung cấp cũng như nguồn dữ liệu mở để đưa ra những ý tưởng độc đáo và hữu ích, có giá trị trong cuộc sống", PGS. Tiến sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công ban chia sẻ.

PGS. Tiến sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương. Ảnh: Ban tổ chức

Sau ba tuần làm việc, các thành viên ban tổ chức đã chọn ra 46 đội từ 4 phân ban. Dự kiến vòng thuyết trình sẽ diễn ra ngày 26/10, tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Sau đó các đội sẽ có một tháng để demo sản phẩm.

Song song, ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều hình thức hỗ trợ đa dạng và thiết thực cho các thí sinh tham gia cuộc thi. Theo ông Tạ Hải Tùng, Phó trưởng ban giám khảo, từ vòng thuyết trình, các đội thi sẽ được sắp xếp các mentor là những chuyên gia uy tín từ các đại học và tập đoàn hàng đầu, cũng như các chuyên gia đến từ các đơn vị liên quan đến nghiệp vụ. Những mentor này sẽ giúp các đội hoàn thiện ý tưởng, tư vấn các giải pháp công nghệ và hướng dẫn cách áp dụng để phù hợp với nghiệp vụ thực tế. "Sự hỗ trợ này không chỉ giúp các đội có được cái nhìn sâu sắc hơn về sản phẩm mà còn nâng cao khả năng phát triển và thực hiện các giải pháp", ông Tùng nhấn mạnh.

Đối với các thí sinh nước ngoài, ban tổ chức cũng hỗ trợ tài chính bằng việc tài trợ vé máy bay và chi phí ăn ở để. Điều này không chỉ thể hiện cam kết của ban tổ chức trong việc tạo ra một sân chơi quốc tế mà còn khuyến khích sự tham gia từ các tài năng toàn cầu.

Đại diện ban tổ chức cuộc thi và các doanh nghiệp, nhà tài trợ chụp ảnh tại sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2024) do Trung tâm Dữ liệu và dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Đại học Bách khoa Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức. Báo VnExpress là đơn vị bảo trợ truyền thông.

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data For Life 2024) tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp, sản phẩm công nghệ thông tin từ các tài năng trẻ nhằm phục vụ phục vụ xây dựng Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số. Cuộc thi sẽ trải qua ba vòng, gồm sơ loại (30-40 đội), chung khảo (10 đội), từ đó sẽ trao giải cho 5 đội xuất sắc. Các đội sẽ nộp bài thi trực tuyến đến hết 21/9 với bản mô tả ý tưởng, sản phẩm thể hiện lý do ra đời, cách thức vận hành, điểm nổi bật, kết quả đạt được khi ứng dụng vào thực tế.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 26/11. Tổng giá trị giải thưởng dự kiến là 390 triệu đồng gồm: một giải nhất 300 triệu đồng; một giải nhì 50 triệu đồng; một giải ba 30 triệu đồng; một giải khuyến khích 10 triệu đồng. Đặc biệt, các sản phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Danh sách 46 đội thi vào vòng thuyết trình

Nguyễn Phượng