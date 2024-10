46 đội bước vào vòng thuyết trình Data For Life 2024

7h sáng, các đội thi đã có mặt tại tòa nhà B1, Đại học Bách Khoa Hà Nội, sẵn sàng cho phần thuyết trình trực tiếp.

Ngay sau phần khai mạc, 46 đội thi chia thành hai phòng để tham gia thuyết trình. Danh sách chia phòng và số thứ tự thuyết trình đã được ban tổ chức sắp xếp và gửi đến các đội. Các đội thuyết trình trực tiếp sẽ diễn ra tại Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội, các đội thi online sẽ trình bày qua Zoom và MS Teams.

Các đội thi sẵn sàng cho vòng thuyết trình. Ảnh: Ban tổ chức

Tại vòng thuyết trình, mỗi đội sẽ trình bày tối đa 10 phút, ban giám khảo hỏi 10 phút. Kết thúc vòng thuyết trình, ban giám khảo sẽ họp hội đồng chọn ra 10 đội vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra ngày 25, 26/11.

Đặc biệt, các đội vào top 10 chung kết có thể tiếp tục kêu gọi bình chọn trực tuyến đến hết ngày 24/10 để có cơ hội được cộng điểm tại vòng chung kết.

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2024) do Trung tâm Dữ liệu và dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Đại học Bách khoa Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức. Báo VnExpress là đơn vị bảo trợ truyền thông.

Cuộc thi tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp, sản phẩm công nghệ thông tin từ các tài năng trẻ nhằm phục vụ xây dựng Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 26/11. Tổng giá trị giải thưởng dự kiến là 390 triệu đồng gồm: một giải nhất 300 triệu đồng; một giải nhì 50 triệu đồng; một giải ba 30 triệu đồng; một giải khuyến khích 10 triệu đồng. Đặc biệt, các sản phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thế Đan