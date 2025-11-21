43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ

Lũ các sông Nam Trung Bộ vẫn trên báo động 3 làm hơn 67.000 nhà dân ở 114 xã phường của Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk bị ngập, 43 người chết, 9 người mất tích.

Sáng 21/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ đã làm 43 người chết, tăng hai người so với chiều qua. Đăk Lăk ghi nhận 16 người chết, Khánh Hòa 14, Gia Lai 5, Lâm Đồng 4, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người. 9 người khác đang mất tích.

Lũ lên nhanh khiến 168 nhà hư hỏng, hơn 67.700 nhà đang bị ngập, chủ yếu ở 34/102 xã phường tại Đăk Lăk với gần 40.000 nhà; 30/135 xã phường ở Gia Lai với hơn 19.000 nhà và 50/65 đơn vị ở Khánh Hòa với hơn 9.000 nhà.

Hơn 13.000 ha lúa, hoa, rau màu, hơn 2.000 ha cây trồng, gần 31.000 con gia súc, gia cầm và 88 ha thủy sản bị thiệt hại.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân qua điểm ngập lụt ở phường Tây Nha Trang, ngày 20/11. Ảnh: Bùi Toàn

Hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ 1, 14, 14E, 14H, 40B, 20, Trường Sơn Đông và hơn 140 tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập cục bộ, sạt lở gây ách tắc giao thông. Ngày 19-20/11, ngành đường sắt đã dừng 14 chuyến tàu khách; cảng hàng không Tuy Hòa dừng khai thác từ 10h đến 24h hôm qua.

Lúc cao điểm mưa lũ khiến hơn một triệu khách hàng mất điện, hiện đã khôi phục được khoảng 615.000. Nhà chức trách ước tính thiệt hại ban đầu 3.000 tỷ đồng, nhưng chưa chi tiết từng tỉnh cũng như từng hạng mục.

Ứng phó với mưa lũ, Gia Lai cho học sinh nghỉ học từ ngày 19/11, Khánh Hòa đã cho 796 điểm trường với khoảng 447.840 học sinh nghỉ. Chính quyền đã di dời, sơ tán để đảm bảo an toàn 21.700 hộ với gần 72.000 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Toàn hệ thống vào cuộc ứng phó mưa lũ

Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm hỏi, động viên người dân xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng ngày 18/11. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành 6 công điện, tối qua từ Algeria Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến các đơn vị liên quan để chỉ đạo các giải pháp cấp bách ứng phó lũ.

Bộ Quốc phòng đã điều động 21.300 lượt cán bộ, chiến sĩ; 838 lượt phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ; điều 4 máy bay Mi sẵn sàng cất cánh chở 9 tấn lương khô và các nhu yếu phẩm đến vùng bị cô lập. Bộ Công an huy động gần 42.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cơ sở và 3.200 phương tiện.

Người dân Nha Trang ghi lại thông tin thân nhân còn mắc kẹt. Ảnh: Thanh Tùng

Hôm qua, Bộ Tài chính đã xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Khánh Hòa, Gia Lai mỗi tỉnh 2.000 tấn gạo. Ngày 18/11, Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Khánh Hòa, trước đó ngày 14/11 đã hỗ trợ Gia Lai 300 tỷ, Đăk Lăk 200 tỷ.

Cục quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai hôm qua đã kêu gọi tổ chức Cứu trợ Trẻ em cung cấp khoản viện trợ bằng hàng hóa bao gồm: 6.500 thùng xúc xích ăn liền, 43.990 hộp bánh quy và bánh bông lan, 10.830 thùng nước uống đóng chai, 7.360 thùng sữa với tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) cung cấp 20.000 USD, Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cung cấp 20.000 USD để mua nước đóng chai cứu trợ cho người dân chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt tại Gia Lai và Đăk Lăk. Dự kiến ngày mai, lô hàng viện trợ của Liên minh châu Âu gồm 138 bộ dụng cụ bếp, 150 bộ lều bạt gia đình, trị giá hàng hóa khoảng 75.660 Euro sẽ được phân phối tới tỉnh Đăk Lăk.

Người dân trên cả nước lúc này cũng đang hướng về vùng lũ Gia Lai, Đăk Lăk và Khánh Hòa. Nhiều đoàn thiện nguyện tự phát mang theo xuồng, thuyền, lương thực, thực phẩm trực tiếp cứu trợ.

Gia Chính