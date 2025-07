41.000 người đã nhận tiền trợ cấp thôi việc do tinh gọn bộ máy

Đến cuối tháng 7, cả nước có 41.000 cán bộ, công chức, viên chức đã nhận được tiền trợ cấp nghỉ hưu và thôi việc do tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị.

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long cho biết thông tin nêu trên tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành nội vụ, sáng 25/7.

Theo ông Long, đến nay 85.447 người đã có quyết định nghỉ việc; trong đó 77.278 người đã nghỉ hưu và thôi việc. Số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và đã được phê duyệt kinh phí là hơn 74.240; trong đó 20.410 người đang trình; 53.830 người đã được phê duyệt (41.000 người đã nhận trợ cấp, chiếm 76%).

So với cuối tháng 6, số người đã nhận tiền trợ cấp nghỉ hưu và thôi việc tăng thêm 15.380 người.

Bộ Nội vụ đang tổng hợp báo cáo Thủ tướng điều chuyển biên chế giữa các bộ ngành sau khi sắp xếp và giữa Bộ Công Thương với địa phương khi chuyển lực lượng quản lý thị trường về địa phương quản lý.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất điều chuyển biên chế giữa các khối như trung ương và địa phương; bộ ngành và cơ quan khối Đảng, phù hợp với phương án tinh gọn tổ chức bộ máy.

Sau khi sắp xếp, các địa phương đã giảm 713 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tất cả cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long phát biểu sáng 25/7. Ảnh: Nguyên Phong

Cả nước hiện còn 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương, 3.321 xã, phường và đặc khu. Ước tính đợt sáp nhập này giảm hơn 18.400 biên chế cấp tỉnh, 110.700 biên chế cấp xã và 120.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Toàn hệ thống chính quyền địa phương hai cấp dự kiến còn 91.784 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và 199.000 biên chế cấp xã.

Theo ước tính của Bộ Nội vụ, tổng số tiền ngân sách tiết kiệm giai đoạn 2026-2030 là 27.600 tỷ đồng do giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh; 128.700 tỷ đồng do giảm cán bộ, công chức cấp xã; 34.000 tỷ đồng do giảm cán bộ không chuyên trách cấp xã. Như vậy, tổng kinh phí tiết kiệm chi tiền lương và chi hành chính là 190.500 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 do giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã và cán bộ không chuyên trách.

Ước tính ngân sách cần chi 22.139 tỷ đồng cho 18.449 cán bộ, công chức cấp tỉnh thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi, tương đương 1,2 tỷ đồng/người; chi 99.700 tỷ đồng cho người thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi cấp xã. Kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho những người nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu là 6.600 tỷ đồng.

Tổng kinh phí dự kiến giai đoạn 2025-2030 chi cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi do sáp nhập đơn vị hành chính các cấp là 128.480 tỷ đồng.

Tỷ lệ thất nghiệp 6 tháng đầu năm dưới 3%

Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 29 nghị định và bộ ngành đã ban hành 64 thông tư về phân cấp, phân quyền. Ban Chỉ đạo Trung ương về sắp xếp, tổ chức bộ máy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tạm thời bố trí biên chế khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ cũng tham mưu trình Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức năm 2025 với nhiều quy định mới như liên thông cán bộ, công chức cấp xã với tỉnh để thống nhất, đồng bộ một chế độ công vụ từ trung ương đến cấp xã; chuyển đổi phương thức quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; hoàn thiện cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách với người tài năng trong hoạt động công vụ; cho phép cơ quan quản lý được ký hợp đồng thực hiện một số nhiệm vụ công chức với doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, luật gia, chuyên gia...

Theo Thứ trưởng Nội vụ, tỷ lệ thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm duy trì mức thấp dưới 3%. Cả nước có 429.166 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Việt Nam đã đưa 74.691 người đi làm việc ở nước ngoài.

Vũ Tuân